Editora Sesi-SP lança publicações sobre diferentes temas para os pequenos leitores

Tauana Marin



31/01/2021 | 00:01



Ler ajuda a explorar lugares desconhecidos, experimentar sensações e refletir sobre diversos temas. É colocar a imaginação em prática. Desde o ano passado, diante de tanto tempo em casa devido à pandemia do novo coronavírus, viajar pela literatura ganhou muita força. A Sesi-SP Editora (www.sesispeditora.com.br) aqueceu o mercado de obras infantis com opções variadas. O poder da amizade, a beleza de diferentes culturas e o que podemos aprender com a nossa própria sombra são temas de alguns lançamentos recentes.

Em A Menina e o Leão (32 páginas, R$ 69,90, em média), Louise tem um leão que lhe dá forças, calor e segurança. O livro de Kim Fupz Aakeson, com ilustrações de Julie Völk, monta cenário onde a garotinha deixa seu mundo de fantasias para encontrar amigo na vida real.

Escrito por Florencia Ferrari, Palavra Cigana (88 páginas, R$ 64, em média) apresenta os principais aspectos da vida do povo cigano ao revelar fatos de grupo que viaja de país em país há mais de dez séculos colorindo o planeta com suas caravanas, músicas, danças e tradições.

A Sombra de Konrad (40 páginas, R$ 74,90, em média) conta a história de menino que não suporta a sua própria sombra, alegando que ela faz coisas terríveis, por meio das palavras do autor Matze Döbele.

Além de obras de ficção, a editora conta com produto especial que fala um pouco dos bastidores das publicações. Como Surge o Livro Infantil (40 páginas, R$ 69,90) explica cada fase do processo editorial por trás de um título imaginado, da primeira ideia até sua chegada nas livrarias. O autor é Daniel Napp.