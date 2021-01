Caio Castro pede um milhão de reais para apresentar A Fazenda

29/01/2021 | 16:10



Parece que a Record TV já tem um substituto para Marcos Mion! De acordo com Léo Dias, o principal alvo da emissora para ser o novo apresentador do reality A Fazenda seria ninguém menos que Caio Castro.

Lembrando que o ator e namorado de Grazi Massafera já possui experiência na área. Em 2018, Caio comandou a atração Are You The One? Brasil, da MTV. Querido pelo público jovem e pelo mercado publicitário, segundo o colunista Caio teria pedido o cachê de um milhão de reais para apresentar o programa, eita!

Como você viu, Marcos Mion teve seu contrato rescindido com a Record TV após dez anos, mesmo após o sucesso da última edição do reality. A emissora ainda não se posicionou sobre o desligamento de Mion.