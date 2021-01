Kardone, rapper e primo de Beyoncé, é encontrado morto nos Estados Unidos

29/01/2021 | 15:10



O rapper Martell Derouen, também conhecido como Kardone, foi encontrado morto em seu apartamento no Texas, Estados Unidos. De acordo com informações divulgadas pelo jornal britânico Mirror, o cantor - que também é primo de Beyoncé - foi baleado.

A polícia foi acionada após amigos do cantor darem falta do músico. As autoridades da cidade de San Antonio foram acionadas e conseguiram entrar no apartamento do rapper na última terça-feira, dia 26, mas a informação só foi divulgada agora. Segundo o site, a principal suspeita de cometer o crime é Sasha Skare, de 21 anos de idade, que teria tido um single produzido por Kardone recentemente.

Joia, esposa do artista, pediu privacidade para lidar com a situação, mas alertou sobre a suspeita.

Não há como substituí-lo, mas por favor nos ajude a encontrar essa garota. Ela é perigosa e eu acredito que ela é capaz de matar novamente. Se você a vir, entre em contato com a polícia, disse em comunicado.