Kate Middleton diz que ficou exausta ao cuidar dos três filhos durante a pandemia e é criticada na web

29/01/2021 | 15:10



Na última quinta-feira, dia 28, Kate Middleton participou de uma conversa com outros pais que foi liderada por Melissa Loosemore, diretora de uma escola de Londres. No vídeo, Melissa pedia aos pais que respondessem perguntas escrevendo suas respostas em um papel, para mostrar para a câmera. Logo no começo, eles são questionados sobre como foi cuidar dos filhos em casa em meio à pandemia do coronavírus.

Kate, então, levantou o seu papel que trazia a seguinte palavra:

Exaustivo.

Ao ser questionada, a esposa de príncipe William explicou sua escolha:

- Acho que, como pais, vocês têm os elementos do dia a dia de ser pai, mas suponho que durante o lockdown tivemos que assumir papeis adicionais que talvez outras pessoas em nossas comunidades, ou em nossas vidas, teriam talvez nos apoiado e nos ajudado.

Em seguida, rindo, Kate acrescentou:

-

Neste lockdown, me tornei cabeleireira para horror dos meus filhos, ao ver a mãe cortando cabelo.

Por fim, concluiu:

- Tivemos que nos tornar professores - e acho que, pessoalmente, me senti puxada em tantas direções diferentes e você tenta o seu melhor em tudo, mas no final do dia eu realmente me sentia exausta.

Concordando com a Duquesa de Cambridge, a diretora disse:

- Claro, claro. Acho que provavelmente é algo que todos podemos compartilhar.

A mãe de príncipe George, princesa Charlotte e príncipe Louis, porém, logo recebeu críticas nas redes sociais por conta de sua declaração. No Twitter, algumas pessoas postaram suas opiniões, segundo informações do Express:

Uau. Fora de alcance, um absurdo paternalista.

A realeza tem dezenas de pessoas trabalhando para cada um deles.

Eles não precisam se preocupar em ir para o trabalho, se ainda terão um emprego ou como podem comprar livros ou computadores para o ensino doméstico.

Outros ainda disseram:

Kate está exausta de cuidar de seus filhos com a ajuda da babá...

Kate que tem babá, equipe, marido que fica em casa por enquanto, casa enorme e jardim e sem a menor preocupação de onde vem o dinheiro. Ela está agora mais uma vez reclamando?

E aí, o que você acha?