Proprietários e funcionários protestam contra o fechamento de bares e restaurantes na região

29/01/2021 | 15:00



Cerca de 50 pessoas, entre proprietários e funcionários de bares e restaurantes, se reuniram, na tarde desta sexta-feira (29), em frente ao Paço Municipal de Santo André, para protestar contra o fechamento total de bares e restaurantes aos fins de semana, conforme a reclassificação do Plano São Paulo, anunciada na semana passada, que determina que apenas serviços essenciais possam se manter em funcionamento de segunda a sexta-feira após as 20h e no sábado e domingo.

Grupos de funcionários, como garçons, músicos, freelances e proprietários de bufês também participaram do ato, que reuniu representes de estabelecimentos de Santo André, São Bernardo, São Caetano e Mauá. Os protestos contra o fechamento desses comércio se estenderam desde o início da semana.