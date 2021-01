PDT e Solidariedade indicam nome a vice de Palacio

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



29/01/2021 | 14:33



O PDT e o Solidariedade de São Caetano indicaram nomes para a vice em candidatura à Prefeitura do ex-vereador Fabio Palacio (PSD) em eventual nova eleição no município. Entre os pedetistas, Marcel Camilo foi referendado pelo partido. Já no Solidariedade, Jefferson Coriteac foi oferecido ao pessedista.

As duas legendas estiveram na coalizão montada por Palacio no pleito do ano passado. O ex-parlamentar ficou na segunda colocação na corrida eleitoral, atrás de José Auricchio Júnior (PSDB). O tucano foi reeleito no voto, com 42.842 votos, mas seu registro de candidatura foi indeferido pela Justiça Eleitoral, fazendo com que sua votação fique sub júdice. Auricchio aguarda por recurso no TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Palacio, por sua vez, aposta em nova derrota do adversário, o que fortalece a tese de novo pleito no município.

Camilo disse acreditar na realização de outro processo político. “Sem sombra de dúvidas”, assegurou. Sobre o fato de ser indicado pelo PDT como vice, ele disse ter recebido com “carinho e honradez” a chancela do partido. “Sou uma pessoa ligada ao esporte da cidade e acredito ser possível produzir bons frutos junto desta forma que o Fabio tem de administrar a cidade, com transparência, governança, priorizando as pessoas e não as obras. Fabio tem uma visão progressista e essa é uma virtude que nos aproxima. Facilita muito o trabalho.” Seu nome foi ratificado também pelo coordenador regional do PDT, Júnior Orosco.

Vice-presidente nacional do Solidariedade e presidente municipal do partido em São Caetano, Coriteac tem vivência no setor de desenvolvimento econômico e agrário na área pública.

“Nosso partido apoiou a candidatura de Fabio Palacio nas eleições para prefeito no ano passado. Infelizmente a irresponsabilidade de alguns fará com que a cidade tenha novas eleições. Agora por uma opção do partido, resolvi colocar meu nome à disposição para uma possível candidatura a vice-prefeito na chapa de Palacio. Acredito que ele é a pessoa mais bem preparada para administrar a cidade neste momento de dificuldades na saúde e crise econômica. Contribuímos muito na formação de seu plano de governo e temos os melhores projetos para trazer São Caetano aos melhores patamares em qualidade de vida, educação e saúde”, argumentou.

O vice de Palacio no ano passado foi o empresário Saul Klein (PSD), filho de Samuel Klein, fundador da Casas Bahia. Ele, porém, foi acusado de assédio sexual e estupro por 14 mulheres, em caso que é investigado pelo Ministério Público – Saul nega as acusações. Palacio se aproximou do dono da Giuliana Flores, Clóvis Souza, que declinou do convite.