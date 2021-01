Orlando: Mardi Gras da Universal terá gastronomia brasileira

Redação

Do Rota de Férias



29/01/2021 | 14:18



Programado para rolar entre 6 de fevereiro e 28 de março, o Mardi Gras 2021: International Flavors of Carnaval promete reunir sabores do mundo inteiro no parque Universal Studios Florida, em Orlando, nos Estados Unidos. Os visitantes poderão aproveitar um festival de gastronomia mundial variado, com mais de 70 pratos deliciosos e bebidas de 13 locais ao redor do mundo, incluindo o Brasil.

O parque será decorado com elementos especiais e os visitantes terão a oportunidade, pela primeira vez na história do evento, de ficar perto dos espetaculares e detalhados carros alegóricos do Mardi Gras. Além disso, será possível celebrar o Carnaval ao estilo da cidade norte-americana de New Orleans, com bailarinos e artistas usando pernas de pau em fantasias incríveis, música, inúmeros colares e uma loja com produtos temáticos.

Clique neste link para comprar chip viagem internacional. Use o cupom rotadeferias na Viaje Conectado para ganhar até 10% de desconto e acessar a internet do mundo inteiro

Gastronomia: Mardi Gras da Universal

A jornada gastronômica contará com sabores tradicionais do Carnaval de todo o mundo. Entre eles, pratos tradicionais da culinária brasileira, como moqueca de camarão, coxinha, brigadeiro e bebidas como caipirinha de abacaxi. A cozinha cajun, favorita dos fãs de New Orleans, será bem representada por receitas como crawfish boil (caranguejo cozido), jambalaya e beignets.

Pacotes de viagens para Orlando em até 12x sem juros. Garanta o seu aqui

Comidas clássicas do Carnaval do Caribe, como pernil & mofongo (Porto Rico), pholourie vegana (Trinidad e Tobago) e jerk chicken (frango marinado à moda tropical), das Bahamas, também vão marcar presença. Além disso, o evento contará com delícias da Alemanha, da Espanha, da Bélgica e de países como Cuba, Canadá, Colômbia, Itália e França.

Ingresso e preço especial

Os atrativos do Mardi Gras 2021: International Flavors of Carnava estão incluídos no ingresso regular para o Universal Studios Florida (é preciso pagar somente pelo que for consumido no local). Os visitantes que planejam as férias em 2021 podem aproveitar uma oferta especial por tempo limitado: o ingresso de quatro dias, do tipo parque a parque para dois ou três parques, sai por $289,99 dólares por adulto, mais impostos.

Seguro viagem prático e eficiente – Ganhe 5% de desconto ao usar o cupom ROTADEFERIAS5 na caixa “Cupom de desconto” da Seguros Promo.

A oferta não é exclusiva para o Mardi Gras, e está disponível para compra até 27 de abril de 2021. Os ingressos adquiridos na promoção podem ser usados para visitas até 17 de dezembro de 2021.

PLANEJE SUA VIAGEM PARA ORLANDO

Na hora de planejar a viagem para Orlando, não deixe de checar todos os detalhes antes mesmo de fazer as malas. Aqui, você encontra as dicas da nossa equipe para comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade.

Lembre-se que uma viagem para o exterior requer cuidados extras. Ficar de olho nas dicas de viajantes experientes a respeito de seguro viagem e chip de viagem internacional, por exemplo, é fundamental para melhorar a experiência fora do país.

Reserva de hotéis em Orlando





Booking.com





O Rota de Férias trabalha com o programa de afiliados do Booking.com para a reserva de hotéis. Isso porque, por meio dele, dá para fazer reservas antecipadas de hospedagem nos hotéis, resorts, pousadas e outros tipos de acomodação sugeridos pelo site. Há boas opções em Orlando com política adequada de cancelamento e todas as informações que você precisa

Clique aqui para fazer suas buscas e reservas de hotéis em Orlando.

Passagem aérea para Orlando

O robô do Skyscanner, parceiro do Rota de Férias, é um dos mais eficientes do mundo para a pesquisa de passagens aéreas. Ao acessá-lo você pode ver de uma só vez o valor oferecido por diversas empresas para a rota desejada. Também dá para criar alertas de aviso quando os preços do roteiro escolhido forem modificados.

Aluguel de carro em Orlando

Na hora de alugar um carro em Orlando, vale a pena fazer a reserva com a Rentcars.com. O site faz uma pesquisa com as melhores locadoras do mercado, de acordo com o período da viagem e o modelo que você deseja alugar. Assim, é possível ganhar tempo na hora de planejar a viagem e garantir os melhores preços

Seguro viagem para os EUA com desconto

Quando queremos encontrar as melhores opções do mercado de seguro de viagem, de acordo com o período e o local que vamos visitar, usamos o Seguros Promo. O site exibe uma comparação com os valores oferecidos pelas principais operadoras do mercado, economizando tempo e garantido os melhores preços. Os leitores do Rota de Férias que usarem o cupom ROTADEFERIAS5 na caixa “Cupom de desconto” têm um bônus: 5% de desconto na hora.

Clique aqui para fazer seu seguro de viagem para os EUA.

Chip viagem internacional EUA

Na hora de viajar para destinos fora do Brasil, nunca deixamos de adquirir um chip viagem internacional que permite acesso à internet e, muitas vezes, telefone. Com ele, dá para se comunicar e acessar a web de qualquer lugar. É assim que postamos nossos textos e fotos no Instagram quando viajamos. Temos uma parceria especial com a Viaje Conectado, que oferece pacotes para diversos destinos do mundo. Para ganhar até 10% de desconto, use o cupom rotadeferias.

Clique aqui para comprar seu chip viagem internacional EUA.