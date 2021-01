Participante do Big Brother de Portugal é expulso ao vivo após fazer gesto nazista no programa

29/01/2021 | 14:10



Na última quinta-feira, dia 28, Hélder Teixeira, participante do Big Brother de Portugal, que ganhou a edição chamada Duplo Impacto, foi expulso ao vivo durante o programa. Quando todos estão reunidos na sala, ouve-se a voz do Big Boss. O motivo da expulsão seriam gestos nazistas feito pelo participante:

- Hélder, há temas os quais nós nunca podemos brincar, correndo o risco de os desvalorizar ou banalizar. O gesto que você fez simboliza milhões de mortos. (...) O Hélder sabe melhor que ninguém das palavras e dos gestos no Big Brother. Vou avisar e repetir inúmeras vezes que vocês são vistos por milhares de pessoas e que devem ter noção do que dizem e do que fazem. Por tudo isso, Hélder, você deixou de ser bem-vindo à minha casa. Está expulso. Pode se despedir de seus companheiros. Deixou de ser bem-vindo.

Depois, ao se levantar, aparentando estar um pouco surpreso, Hélder declara:

- Eu tô tranquilo.

Com o choque da decisão, alguns participantes ainda tentam argumentar e o Big Boss continua firme em sua decisão.