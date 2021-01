Akira é nomeado para cargo no Consórcio Intermunicipal

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



29/01/2021 | 14:09



O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC confirmou a contratação do ex-vereador Akira Auriani (PSB), de Rio Grande da Serra, para ser assessor administrativo da entidade, cujo salário mensal é de R$ 7.109,70.

Akira exerceu um mandato de parlamentar em Rio Grande e, em 2020, concorreu à Prefeitura. Recebeu 8.225 votos, perdendo o pleito para Claudinho da Geladeira (Podemos) por apenas 8.656 adesões – diferença de somente 431 votos.

O socialista retorna ao colegiado. Entre 2015 e 2016, Akira exerceu a função de assessor de programas e projetos. No período, a entidade foi administrada por Gabriel Maranhão (Cidadania), de Rio Grande, e Luiz Marinho (PT), de São Bernardo. Agora, o presidente do Consórcio é Paulo Serra (PSDB), prefeito de Santo André.



Akira é a quarta figura de destaque no cenário regional que é admitida para repartições comandadas por Paulo Serra. Juiz João (PSD), ex-prefeiturável de Mauá, e os ex-vice-prefeitos de Ribeirão Pires Gabriel Roncon (PTB) e Edinaldo de Menezes, o Dedé (Cidadania), foram contratados para funções dentro da Prefeitura de Santo André.