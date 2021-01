Estado começa a vacinar idosos acima de 90 anos a partir do dia 8

Miriam Gimenes

Do Diário do Grande ABC



29/01/2021 | 12:44



Idosos que têm mais de 90 anos começarão a ser vacinados a partir do dia 8 em todo estado de São Paulo. O anúncio acaba de ser feito pelo governador João Doria (PSDB) em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. Já quem tem entre 85 e 89 anos, a imunização terá início no dia 15. Ao todo, 515 mil pessoas deverão receber imunizante ainda em fevereiro. "Estes são os mais vulneráveis, quando vemos as mortes. É muito importante começarmos a vacinação desta faixa etária o quanto antes", diz o governador. O tucano também autorizou o Butantan a liberar as 54 milhões de doses da Coronavac - assim que produzidas - a outros estados brasileiros caso o Ministério da Saúde não se manifeste sobre a compra até o dia 5.

Rejane de Paula, coordenadora de Controle de Doenças da Secretaria de Saúde, já foram vacinados 1,6 milhões de doses que inclui trabalhadores de saúde, indígenas e quilombolas, que fecha a primeira fase do plano de vacinação. "A prioridade leva em conta a vulnerabilidade desta faixa etária, uma vez que 37% das pessoas com mais de 85 anos que contraíram a Covid-19 evoluíram a óbito." Os profissionais de saúde que já receberam a primeira dose da vacina, acrescenta, estão com a segunda aplicação garantida. "O início da vacinação dos idosos não influirá nisso", afirma.

O governador também disse que o Carnaval não será ponto facultativo em todo Estado. "Não teremos feriado, por recomendação do Centro de Contingência da Covid-19, para manter o controle da expansão da pandemia. Desta maneira o feriado está suspenso em todos os serviços públicos, que terão expediente regular." As prefeituras deverão colocar decreto sobre a suspensão ou não do feriado.

Atualmente, 82% do Estado está na fase laranja do Plano São Paulo de reabertura econômica e, o restante, na fase vermelha (Barregos, Bauru, Franca, Marília, Ribeirão Preto e Taubaté).