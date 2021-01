Uber anuncia conta digital que repassa valor de corridas instantaneamente; saiba mais

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



29/01/2021 | 12:18



Em evento realizado nesta quinta-feira (27) pela internet, a Uber anunciou novas parcerias que visam diminuir os gastos dos motoristas e entregadores parceiros que fazem parte do programa de fidelidade Uber Pro.

Uma das principais novidades apresentadas é a Uber Conta. Criada e operacionalizada pelo banco Digio, é a primeira conta digital do Brasil dedicada exclusivamente a parceiros do serviço. Com ela, os repasses cairão na conta dos parceiros instantaneamente, após o fim de cada viagem ou entrega.

Os usuários também poderão realizar saques em caixas eletrônicos da rede Banco24Horas e TEDs de graça. A quantidade de operações, no entanto, vai variar de acordo com o nível do titular no Uber Pro. Por exemplo, um parceiro Diamante (mais alto) poderá realizar saques e TEDs ilimitados, enquanto um usuário Azul ou Verde (mais baixos) terá direito a dois saques e um TED gratuitos por mês.

Vale ressaltar também que os parceiros com Uber Conta poderão fazer compras com cashback (receber parte do dinheiro de volt) em mais de 100 lojas virtuais.

No evento, a Uber também anunciou novas regras do Uber Black, que passam a valer na próxima segunda-feira (1). A maior novidade está mesmo é na lista de cores aceitas, que está sendo ampliada para incluir tons neutros. Agora, serão aceitos carros nas seguintes tonalidades: branco, prata, cinza, preto, marrom e azul marinho.