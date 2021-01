Neymar Jr. comenta prova do BBB21: Impressão minha ou o Projota bateu primeiro? - e Boninho responde!

29/01/2021 | 12:10



Na última quinta-feira, dia 28, aconteceu a primeira Prova do Líder no BBB21. Os participantes deveriam jogar em duplas, pegar as peças e montar um QR Code. No final do jogo, os brothers precisavam apertar um botão para encerrar a prova. O rapper Projota terminou a prova e comemorou, mas esqueceu de apertar o botão, perdendo a chance de ganhar a liderança. Os vencedores da prova foram Lucas Penteado e Nego Di, com quem Projota brincou sobre o ocorrido:

Você é o líder, eu sou meme.

Quem também percebeu a situação foi o jogador Neymar Jr., que comentou sobre o reality show no Twitter e ainda ganhou uma resposta de Boninho, o diretor do programa:

Impressão minha ou o Projota bateu primeiro?

Neymar o sistema é super seguro. Entendo a torcida, mas o Projota bateu uma fração depois. E foi de bobeira, ele terminou antes e esqueceu de bater. Gameplay, disse Boninho.

Nesta quinta-feira, dia 29, o jogador ainda comentou sobre o choro dos participantes do BBB21 e escreveu uma brincadeira:

A galera do BBB21 chora mais que .... (continue a frase)