Ivete Sangalo lança música inédita, Tá solteira, mas não tá sozinha, junto com o Harmonia do Samba

29/01/2021 | 12:10



Tem parceria nova no cenário musical! A cantora Ivete Sangalo lançou uma música inédita com o Harmonia do Samba: Tá solteira, mas não tá sozinha. A canção foi divulgada no canal do YouTube da cantora na última quinta-feira, dia 28.

No Instagram, Ivete postou um trecho do lançamento também no dia 28 e escreveu uma mensagem para Xanddy, com quem compartilha a música:

Mainha gosta do pagodão, viu? Vamos nessa curtir Tá solteira, mas não tá sozinha em todas as plataformas de música e no meu canal do YouTube essa parceria linda com o amigo e talentoso Xanddy? Xanddy, te amo meu rei! Um agradecimento especial à minha produtora Iessi Entertainment, meu diretor Chico, Silvio Giorgio e Marco Grugel que me deixaram linda, e aos parceiros compositores: Samir Trindade, Radamés Vênancio, e Gigi Cerqueira.

O cantor Xanddy, do Harmonia, também usou o Instagram para falar sobre a divulgação da música:

Saiu. Eu não quero falar nada ainda. Prefiro que vocês assistam e comentem aqui pra mim e para a Veveta.