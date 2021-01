Grávida, namorada de Whindersson Nunes é acusada de golpe e rebate: Felicidade demais para ligar para coisa ruim

29/01/2021 | 12:10



Whindersson Nunes surpreendeu ao anunciar que será papai! Sua namorada, Maria Lina Deggan, espera o primeiro filho do casal e a novidade foi revelada por meio do Instagram junto com diversas fotos em que a mamãe já mostra a barriga que começou a crescer.

Porém, Maria Lina recebeu algumas críticas e resolveu expor no Stories as mensagens negativas que recebeu. Uma pessoa havia comentado o seguinte:

Imagina um dia você está andando em Piracicabana por Blumenau e no outro tá grávida do Whindersson com a Maisa sendo tia da criança, que tudo.

E outra pessoa respondeu:

Você quis dizer: que golpe.

Junto com o print, Maria Lina escreveu:

Esse tipo de pessoa: NÃO SEJAM.

Depois, ao publicar uma foto em que aparece com Whindersson e revelando a barriguinha, a estudante disse:

Felicidade demais para ligar para coisa ruim. Só amor no coração.

Lidou bem, né?