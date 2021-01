Internautas apontam deboche de Fiuk, Lumena e Karol Conká após choro de Carla Diaz no BBB21: As máscaras caindo

29/01/2021 | 11:10



E a madrugada no BBB21 foi fogo no parquinho! Após a Prova do Líder, que consagrou Nego Di como o grande vencedor, os participantes tiveram uma noite tensa e cheia de conflitos. Um dos assuntos que mais está dando o que falar nas redes sociais é o fato de Fiuk, Lumena e Karol Conká terem supostamente feito piadas com o choro de Carla Diaz.

Em um vídeo, é possível ver o grupo consolando a atriz. Mais tarde, Fiuk, Lumena e Karol aparecem fazendo brincadeiras com a situação.

Os internautas logo comentaram:

Ainda tenho esperança na Karol, mas essa Lumena e Fiuk é o puro suco do mal caratismo.

As máscaras caindo.

Nossa, o chorão debochando porque a menina tá chorando, dá um tempo.

Além disso, rolaram discussões sobre comida. Com Nego Di na liderança, ele dividiu os brothers entre a Xepa e o Vip. Ficou assim: Lucas Penteado, Camilla de Lucas, João Luiz, Pocah, Lumena, Karol Conká, Projota, Viih Tube e Gilberto no VIP, enquanto Rodolffo, Fiuk, Carla Diaz, Sarah, Kerline, Juliette, Caio, Arthur, Thaís, Arcrebiano ficam na Xepa.

E foi justamente na Xepa que surgiram discussões sobre a divisão. Fiuk não concordou e logo soltou:

- Vocês estão viajando. Isso é individualismo.

Sarah rebateu:

- Você está radicalizando muito.

Por fim, Caio questionou:

- Eu já me intrometi em algo que você estava fazendo, bicho?

Depois, em conversa com Sarah, Rodolffo comentou que estava achando Fiuk forçado na conversa sobre a divisão de comida.

E Fiuk parece ter sido o alvo da noite, já que em uma conversa particular, Lucas Penteado e Nego Di falaram sobre o ator e cantor:

- Cara, eu acho um Fiuk um cara gente boa. E a cada dia que eu conheço ele, ele vai evoluindo um pouquinho no degrau que eu tenho. (...) Mas ele é muito fechado, né? Ele é meio fechado, meio misterioso, começou Nego Di.

- Eu acho ele ríspido. Ele é duro. Você fala um bagulho pra ele e se ele não gosta você percebe pela forma como ele fica, opinou Lucas.

- Você fez uma análise agora que eu parei para pensar, que aconteceu umas duas coisinhas, meio nada a ver, mas tu sente um bagulho de mimadinho, um pouco, disse o Líder.

- Nossa, claro, concordou Lucas.

Eita!