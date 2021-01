Novo equipamento de Cultura integrará alunos das Escolas Livres de Santo André

Da Redação



29/01/2021



O prefeito Paulo Serra (PSDB) vistoriou, na tarde desta quinta-feira (28), A Casa, novo equipamento da Secretaria de Cultura, instalado na Avenida Industrial. O local funcionará como um espaço voltado para a integração dos alunos das ELCV (Escolas Livres de Cinema e Vídeo), de ELT (Teatro) e de ELD (Dança).

A Casa funcionará na antiga sede administrativa da fábrica que ocupava o terreno, a IAP Copas. Parte do terreno (aproximadamente 2.832 m²) e o prédio já reformado serão cedidos à Prefeitura de Santo André pela empresa responsável pela construção do complexo Cidade Viva, a Cury Construtora e Incorporadora - Azcon Construções e Empreendimentos, como contrapartida pela instalação de um conjunto de apartamentos no local. A obra tem entrega prevista para abril deste ano.

"Esse equipamento na avenida Industrial veio como contrapartida para a cidade, por meio da iniciativa privada, com investimento de R$ 3,5 milhões. Será um espaço adequado, feito sob medida para as atividades culturais das nossas Escolas Livres e, assim, contribuirá para a manutenção do protagonismo que Santo André historicamente tem na produção cultural e das Escolas Livres, que são tão tradicionais", disse Paulo Serra. O prefeito acrescentou que A Casa é mais uma ação para a recuperação da região da avenida Industrial, que já foi tão degradada, mas que está tomando nova forma.

Reforma

O prédio que abrigará A Casa foi construído nas décadas de 1950/60 e, por isso, há um processo solicitando a abertura de estudo de tombamento que será deliberada pelo Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico-Urbanístico e Paisagístico de Santo André (Comdephaapasa). Tem área aproximada de 2.450 m² divididos em dois pavimentos totalmente acessíveis. Para receber o novo equipamento o espaço passa por reforma a partir de projeto da Secretaria de Cultura da cidade.

O espaço conta com um grande pátio aberto para o exterior e um auditório com aproximadamente 80 lugares. Após a reforma contará ainda com nove salas de aulas práticas com áreas que variam de 55 m² a 100 m², além de sala de aula teórica, biblioteca, estúdio de gravação. Os usuários terão ainda à disposição áreas comuns como banheiros acessíveis, secretaria, sala de coordenação e administração, entre outros. Os trabalhos foram acompanhados pela Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos.

“A Casa será um local privilegiado para a criação artística. Além de integrar as Escolas Livres, abrigará o Núcleo de Formação em Gestão e Políticas Culturais previsto no Sistema Municipal de Cultura”, concluiu a secretária de Cultura Simone Zárate.