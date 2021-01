Trilhas em Bertioga: 12 opções para se aventurar pela natureza

Redação

Do Rota de Férias



29/01/2021 | 10:48



O litoral norte de São Paulo abriga uma série de atrações naturais incríveis, como praias, rios, cachoeiras e montanhas. As trilhas em Bertioga, por exemplo, costumam atrair viajantes que amam ecoturismo. Além de curtir as paisagens, é possível se aventurar em trajetos como os do Parque Estadual Restinga de Bertioga (PERB), que dão acesso a atividades como rapel, rafting, trekking e tirolesa.

O Bertioga Convention & Visitors Bureau – BCVB/Visite Bertioga preparou uma lista com 12 trilhas que estão abertas aos visitantes. Delas, somente a do Itaguaré é autoguiada e pode ser feita com ou sem a contratação de monitores. As demais exigem o acompanhamento de profissionais credenciados.

Trilhas em Bertioga

1. Trilha d’Água

Localizada no bairro Mangue Seco, permite conhecer o processo de mudança da vegetação de Mata Atlântica preservada.

Extensão: 2.700 metros.

Grau de dificuldade: médio.

Duração do passeio: 3 horas, ida e volta.

2. Trilha da Torre 47

Próxima do centro, a trilha passa pela histórica Ponte da Banana e adentra em uma densa vegetação de Mata Atlântica e restinga.

Extensão: 2.240 metros.

Grau de dificuldade: médio.

Duração estimada: 4 horas, ida e volta.

3. Trilha do Vale Verde

De fácil acesso, é excelente para crianças e pessoas da melhor idade. Atravessa áreas de restinga e de proteção ambiental do rio Itapanhaú, até chegar a um grande poço com uma pequena praia. Extensão: 2.500 metros.

Grau de dificuldade: médio.

Tempo estimado: 4 horas, ida e volta.

4. Trilha da Casa de Pedra do Rio Itapanhaú

Ao atravessar a pé ou de barco o rio Itapanhaú, encontra-se a histórica Casa de Pedra, com vasta área gramada ao seu redor. É ideal para camping e recreação.

Extensão: 500 metros.

Grau de dificuldade: baixo.

Tempo estimado: 1 hora, ida e volta.

5. Trilha do Véu da Noiva

Dá acesso à Cachoeira do Elefante, a maior da região. O percurso começa na Casa de Pedra, perpassa parte do rio Itapanhaú e leva a prainhas e poções para mergulho.

Extensão: 1.750 metros.

Grau de dificuldade: médio.

Tempo estimado: 7 horas, ida e volta.

6. Trilha da Família Pinto

É a área de maior incidência de animais de médio e grande porte, como aves e répteis. Ótima para trekking, programas educacionais, fotografia da natureza e observação de aves.

Extensão: 5 mil metros.

Grau de dificuldade: médio.

Tempo estimado: 6 horas, ida e volta.

7. Trilha da Garganta do Gigante

Trilha esportiva de alto impacto, que exige preparo físico para longos percursos. Passa por trechos alagados e por obstáculos naturais como vales e rios.

Extensão: 18 mil metros.

Grau de dificuldade: alto.

Tempo estimado: 10 horas, ida e volta.

8. Trilha Ribeirão dos Monos

Atravessa vegetação densa, rios e lagos. Ideal para esportistas e aventureiros preparados, proporciona muita emoção e paisagens deslumbrantes.

Extensão: 4.600 metros.

Grau de dificuldade: alto.

Tempo estimado: 3 horas, ida e volta.

9. Trilha do Morro do Itaguá

Famosa pelo treinamento de aeromoças na selva, é ótima para estudos de costões rochosos. Oferece uma linda vista do mar e das praias de Guaratuba e Boraceia.

Extensão: 8 mil metros.

Grau de dificuldade: alto.

Tempo estimado: 10 horas, ida e volta.

10. Trilha do Guaratuba

É a mais visitada do Parque, cercada por riachos, poços, cachoeiras e pequenas praias naturais. Ótima para estudos, atividades de educação ambiental, passeio, ciclismo e corridas.

Extensão: 4.140 metros.

Grau de dificuldade: médio.

Tempo estimado: 6 horas, ida e volta.

11. Trilha do Itatinga

Saída embarcada de Bertioga, pelos rios Itapanhaú e Itatinga. Caminho plano, com muita vegetação e rios que formam piscinas naturais. O trajeto dispõe de acampamento e café colonial no fim de tarde, em uma das fazendas da região.

Extensão: 3 mil metros.

Grau de dificuldade: baixo.

Tempo estimado: 7 horas, ida e volta.

12. Trilha do Itaguaré

Uma das principais trilhas em Bertioga. Pode ser autoguiada ou realizada com serviços de monitores. É composta de três trilhas – uma no acesso principal à praia e outras duas que se ramificam no decorrer do local, com acesso à restinga, ao jundu e ao mangue.

Extensão: 1.140 metros.

Grau de dificuldade: médio.

Tempo estimado: 3 horas, ida e volta.