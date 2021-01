Claro Box TV: por a partir de R$ 20, TV por streaming amplia ofertas

Sérgio Vinícius

29/01/2021



Com a chegada ao mercado da ótima DirecTV Go, a Claro teve que se mexer e resolveu ampliar ofertas da Claro Box TV. O serviço da empresa permite que usuários acessem conteúdo por streaming, ao vivo, de diversos canais, tanto abertos como fechados – a exemplo de Globo, Cultura, SporTV, ESPN, Megapix.

A Claro Box TV funciona de forma bastante simples. Ao assinar o serviço, o usuário recebe uma caixinha em casa (semelhante a aquela da TV a cabo). Basta conectá-la ao modem (coisa que o próprio usuário faz) e, por meio de ambos, se tem acesso a programas de TV ao vivo ou conteúdo on demand (que é realizado via sinal de internet).

O DirecTV Go, principal concorrente da Claro Box TV, dispensa a caixinha. Ele funciona via app (que tanto pode ser usado em celulares, em smart TVs ou em dispositivos como Roku TV, Fire TV e Chomecast).

De volta à Claro Box TV, com a “caixinha”, o próprio usuário faz a instalação e escolhe os canais e serviços de streaming que deseja assinar – vale destacar, sem fidelidade para clientes de banda larga e móvel da operadora. A nova oferta da Claro integra aplicativos como Netflix, HBO, Telecine, Claro Vídeo, Claro Música e outros, além de 50 mil conteúdos on demand e mais de 90 canais ao vivo.

Entretanto, aqui é importante ressaltar que Netflix, HBO e outros serviços por assinatura não estão inclusos no novo pacote da Claro TV Box. O usuário terá que contratar essas plataformas separadamente.

A Claro Box TV pode ser conectada a qualquer banda larga (não só a da Claro). A caixinha agrega em um único dispositivo os conteúdos diversos, que também podem ser acessados pelo site nowonline.com.br e por aplicativo para aparelhos iOS e Android.

Onde? Confira as localidades onde a Claro TV Box está disponível: Com sinal da TV Globo São Paulo, Barueri, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu das Artes, Guarulhos, Itapecerica da Serra, Itapevi, Jandira, Mauá, Osasco, Santana de Parnaíba, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Taboão da Serra, Vargem Grande Paulista, Rio de Janeiro, Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, São Gonçalo e São João do Meriti. Sem sinal da TV Globo Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Belém, Campo Grande, Cuiabá, Goiânia, Guarujá, João Pessoa, Maceió, Manaus, Novo Hamburgo – Cabo, Palmas, Paulínia, Porto Velho, Recife, São José, Vitória, Campinas e Santos.

O plano de assinatura inicial custa R$ 20 ao mês para quem já é cliente banda larga da Claro, sem adesão e sem qualquer valor de fidelidade e conta com acesso aos conteúdos do Claro Vídeo, ao NOW e à Netflix – mediante, é importante relembrar, às suas respectivas assinaturas. Os demais conteúdos de streaming e canais são contratados a parte e cobrados todos na mesma fatura. O Pacote Top com mais de 140 canais de TV tem a mensalidade adicional de R$ 59,90.

A Claro Box TV é um dispositivo com qualidade de imagem em 4K Ultra HD, que conta com um novo controle remoto inteligente com comando por voz. Um dos diferenciais da caixinha é o recurso Replay TV, que “armazena” automaticamente toda a programação que foi exibida em até sete dias. Com ele, o cliente tem o poder de escolher no seu tempo, o que assistir.

Outro recurso disponível é o gravador digital (Cloud DVR), que também armazena o conteúdo que o cliente deseja gravar, independentemente do período, com capacidade de até 400 horas de gravação. Para assinar o serviço, entre aqui.

Claro BOX TV Plano Básico

Preço: R$ 20 Canais

Netflix

NOW

Claro Música

Claro Vídeo Plano TOP HD

Preço: 79,90 (R$ 59,90 + R$ 20, do Plano Básico) Canais

1 NOW

250 Loja Claro

500 Canal do Cliente

501 Globo HD

505 Band HD

516 Cultura HD

521 Gazeta HD

530 LIKE

531 TV Brasil HD

534 Futura HD

535 Off HD

537 SportTV3 HD

538 SportTV2 HD

539 SportTV HD

540 GloboNews HD

541 GNT HD

542 Multishow HD

543 Viva HD

544 +Globosat HD

550 E! HD

551 Fashion TV HD

552 TLC HD

553 Arte 1 HD

554 Food Network HD

555 Discovery Home & Health HD

556 Curta! HD

557 Travel Box Brasil HD

558 FISH TV HD

559 DOGTV HD

560 HGTV HD

565 Woohoo HD

569 ESPN Extra HD

570 ESPN Brasil HD

571 ESPN HD

572 ESPN+ HD

573 Fox Sports HD

574 Fox Sports 2 HD

575 Band Sports HD

577 CNN BRASIL HD

578 Record News

579 Band News HD

580 National Geographic HD

581 Discovery HD

582 Animal Planet HD

583 The History Channel HD

584 Discovery Turbo HD

585 Discovery Science HD

590 Smithsonian HD

591 NatGeo Wild HD

592 Discovery Theater HD

593 Discovery world HD

594 H2 HD

599 Globinho HD

600 Discovery Kids HD

602 Disney Channel HD

603 Nickelodeon HD

604 Cartoon HD

605 Disney XD

606 Disney JR

607 NICK Jr HD

608 Boomerang HD

609 TV Rá Tim Bum HD

610 Tooncast

611 Baby TV

612 NatGeo Kids HD

620 BIS HD

621 MTV HD

622 TV WA

623 Music Box Brazil HD

624 TRACE BRAZUCA

625 VH1 HD

628 MTV Live HD

630 Universal TV HD

631 Fox HD

632 Warner HD

633 Sony HD

634 FX HD

635 AXN HD

636 TBS HD

637 Comedy Central HD

638 A&E HD

639 ID HD

640 SyFy HD

641 Lifetime HD

643 TNT Séries HD

644 Fox Life HD

645 AMC HD

647 Eurochannel HD

648 Film&Arts HD

651 TNT HD

652 Megapix HD

654 Space HD

655 Cinemax HD

656 Prime Box Brazil HD

657 Studio Universal HD

658 Paramount HD

659 TCM

680 Acesso Netflix

684 TV Novo Tempo

689 Agromais HD

693 Rede Vida HD

694 TV Aparecida HD

700 CNN Internacional

701 Bloomberg TV

703 RAI International

704 TV5 Monde

705 TVE International

706 DW TV

801 TV Senado

802 TV Brasil 2

804 TV Câmara

805 TV Justiça

807 Canal Legislativo

808 TV Escola