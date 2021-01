Dados vazados: conheça plataformas que aumentam sua segurança online

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



29/01/2021 | 08:44



De tempos em tempos, aparecem notícias sobre dados pessoais vazados pela internet. Podem ser senhas de serviços, CPFs, endereços. Entretanto, há alguns serviços que permitem aumentar sua segurança no ambiente digital. O 33Giga selecionou quatro deles que podem aumentar sua proteção no dia a dia.

LastPass

O LastPass é um gerenciador de senhas gratuito – e oferece suporte a navegadores (em formato de extensão) e a smartphones (com apps para Android e iOS). O que essa plataforma faz é proteger todos os seus passwords por trás de uma senha mestra. Ele também cria senhas fortes para você e até autopreenche campos de acesso, quando o usuário deseja.

O maior trunfo do LastPass é, justamente, criar e permitir que o usuário use diferentes senhas para diversos serviços. Isso porque usar o mesmo password para várias plataformas é bastante inseguro – basta a criminosos descobrirem esse senha, que terão acesso a várias plataformas da pessoa. Vale o download (e também vale o back up de sua senha mestra do LastPass porque, uma vez perdida ou esquecida, é praticamente impossível recuperá-la).

‘;–have i been pwned?

Esse site é um banco de dados que reúne diversos serviços ao redor do mundo que sofreram ataques de criminosos e que tiveram dados pessoais do usuário roubados. Ele funciona de forma simples: você o acessa, preenche com seu email e aguarda o resultado. Caso você estivesse inscrito em alguma plataforma que sofreu ataques ou apresentou problemas de segurança, ele te avisa e mostra a relação.

Caso suas credenciais tenham sido hackeadas, o ideal é entrar no serviço e trocar a senha. E, de quebra, trocar os passwords de outras plataformas em que a palavra-passe era semelhante (ou idêntica).

Ad Settings e Minha Atividade, do Google

Essas duas ferramentas do Google mostram (quase) tudo o que a empresa sabe sobre você – a primeira, Ad Settings, é usada para que anúncios cheguem de forma personalizada. A segunda monitora o que você faz online (e até offline).

Como trata-se de uma gigante com diversos tentáculos, o Google tende a ter dados completos de seus interesses e perfil pessoal e profissional. As páginas permitem, entretanto, você apague, desconecte ou bloqueie determinadas informações. Para isso, basta se conectar em ambas com as credenciais e escolher se (ou o que) você quer manter ativo e realizar os devidos procedimentos.