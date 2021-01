Justiça barra volta presencial das escolas no Estado de SP

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



29/01/2021 | 08:27



O TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) barrou ontem a retomada das aulas presenciais em escolas públicas (estaduais e municipais) e privadas no Estado. A decisão da juíza Simone Casoretti, da 9ª Vara da Fazenda Pública da Capital, está amparada no crescimento dos casos e mortes de Covid em todas as regiões em São Paulo.

A decisão suspendeu decreto emitido em dezembro pelo governador João Doria (PSDB) em que autorizava a retomada de aulas e atividades presenciais nas escolas públicas e privadas mesmo nas fases mais restritivas do Plano São Paulo, que determina as diretrizes para reabertura da economia na pandemia.

A ação civil pública foi movida pela Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo) e pela Fepesp (Federação dos Professores do Estado de São Paulo), responsável pelos profissionais da rede privada.

A ideia do governo do Estado era a de que as aulas na rede pública fossem retomadas a partir do dia 8, com apenas 35% dos alunos presentes e em esquema de rodízio.

Na região, acordo firmado pelos prefeitos, por meio do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, permitia a reabertura das salas de aula a partir do dia 1º de março na rede pública – os estabelecimentos particulares poderiam voltar no dia 18 de fevereiro. Só Rio Grande da Serra que decidiu contrariar o acordo e determinou a suspensão, por tempo indeterminado, do retorno às aulas presenciais de escolas situadas na cidade, tanto para rede pública quando a privada.

Todos os municípios paulistas se encontram nas fases laranja ou vermelha do Plano São Paulo, as duas mais restritivas. O Grande ABC está na primeira condição durante a semana, das 6h às 20h, e na segunda aos fins de semana e feriados.

Entre as justificativas para a decisão, a juíza cita o agravamento da pandemia e o colapso no sistema de saúde em algumas regiões do País. Fala também que as novas variantes do coronavírus descobertas recentemente no Amazonas e que já chegaram a São Paulo podem aumentar o número de pessoas infectadas.

Procurado pelo Diário, o governo de São Paulo informou por nota que irá recorrer da decisão liminar, “pois contraria as orientações do Plano São Paulo. O Estado não foi notificado ainda, então não há alteração de cronograma até o momento”. O Palácio dos Bandeirantes afirmou ainda que as prioridades da Secretaria da Educação são a “segurança e saúde de todos os estudantes e servidores da Educação, além do direito à educação, segurança alimentar e saúde emocional de todos os estudantes.”