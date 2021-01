Andreense monta piscina na calçada para aliviar o calor

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



29/01/2021 | 00:01



Os termômetros ultrapassaram a casa dos 30º C no período da tarde, ontem, no Grande ABC. Em Santo André, uma mãe de dois filhos encontrou solução inusitada para que a garotada, além de se divertir em tempos de reclusão imposta pela pandemia da Covid-19, pudesse se refrescar do calor. Joice Grazielle da Silva, 28 anos, montou uma piscina de plástico na calçada para que as crianças pudessem brincar.



Joice é mãe de Ícaro, 8, e Pietro, 5. Há cerca de um mês ela comprou uma piscina infantil desmontável para que os pequenos pudessem aproveitar o calor. Em sua casa, na Vila Palmares, no entanto, não há espaço suficiente para a montagem do brinquedo. A solução foi colocar a piscina na calçada de seus tios, na Rua Coronel PM Celestino Henrique Fernandes, no mesmo bairro.



“Quando faz muito calor a gente monta na calçada e eles conseguem se divertir”, conta Joice. E os tios da dona de casa, segundo ela, adoram a bagunça na frente da casa. “Até eles se divertem.”



Joice revela que Pietro gosta mais da piscina do que o irmão. “Ontem (quarta-feira) montei por volta das 10h. Acabei de encher de água e eles já entraram”, diz. “Tive de desmontar umas 16h, ou eles não iam embora. E o Pietro queria ficar mais”, brinca Joice.



A dona de casa diz que é difícil manter as crianças presas por causa da pandemia da Covid-19. “O Pietro é autista. Ele não fala, mas anda, quer fazer as coisas. E fica muito entediado só dentro de casa. O Ícaro ainda brinca um pouco no portão”, conta.



Com o calor, Joice revela que até ela sente vontade de entrar na piscina da família, mas deixa o espaço para as crianças. “Prefiro que eles se divirtam”, afirma.

Além de seus filhos, sobrinho e afilhado, a filha do vizinho também aproveita o espaço de lazer. “Enquanto eles ficam na piscina eu levo água, refrigerante e pedaço de bolo”, diz. Joice conta que depois de uma jornada como a de ontem as crianças até dormem melhor. “E para a felicidade deles, sábado (amanhã) tem mais”, encerra.