Politização da Aciscs

Do Diário do Grande ABC



28/01/2021 | 23:59



Chama a atenção da sociedade a montanha de dúvidas que permeiam a atuação da Aciscs (Associação Comercial e Industrial de São Caetano) nos últimos tempos. O escândalo do Natal Iluminado, convênio assinado com a Prefeitura de São Caetano no fim de 2016, fez irromper série de denúncias contra a administração daquela que já foi uma das mais importantes e respeitadas entidades do Grande ABC. Tudo porque o grupo que ascendeu ao poder decidiu misturar a defesa legítima de interesses classistas com política partidária. Por enquanto restritas às esferas administrativas, as consequências deste desalinho estão muito próximas de chegar à judicial. Lamentavelmente, diga-se.

A perplexidade do momento – apenas o mais recente dos episódios que maculam a história da entidade – está sintetizada em reportagem publicada nesta edição do Diário, graças aos esforços investigativos do repórter Raphael Rocha. Ele recuperou ata da assembleia realizada em 25 de março de 2019 na qual foram escolhidos novos membros do conselho superior da entidade, constatando que a admissão do atual presidente do grupo, Osvaldo Tossini, foi feita de maneira irregular, pois o candidato não preenchia os pré-requisitos para postular o cargo, já que nunca fora presidente da diretoria executiva ou do próprio conselho superior, conforme exigência do artigo 31 do estatuto da Aciscs.

Por trás dos episódios está a atuação do advogado Walter Estevam Junior, que presidia a associação por ocasião do convênio do Natal Iluminado com a Prefeitura. Após zerar praticamente todo o milhão de reais repassado pelo município, a entidade encontrou dificuldades para justificar os gastos. Flagrada nas irregularidades pelo então prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), comprovadas por CPI na Câmara, a direção associou-se com a oposição política na cidade, acentuando a batalha fratricida que deteriora a credibilidade da Aciscs dia após dia. Tudo isso justamente no momento em que comércio e indústria mais precisam da Aciscs para vencer a crise ocasionada pela pandemia de Covid-19. Triste.