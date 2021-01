Lateral-esquerdo Iago regressa ao EC São Bernardo para a Série A-2

Anderson Fattori



29/01/2021 | 00:01



Peça fundamental no acesso do EC São Bernardo, com gols e atuações importantes na campanha que terminou com o vice-campeonato da Série A-3, no ano passado, o lateral-esquerdo Iago, 25 anos, está de volta ao Cachorrão para a disputa da Série A-2. Após a conquista da promoção estadual, o jogador seguiu para o Brasiliense, mas acabou fazendo apenas três jogos porque o time foi eliminado pelo Mirassol nas oitavas de final do Campeonato Brasileiro da Série D.

“Estou muito feliz com esse retorno, com todos me recebendo de forma maravilhosa. Espero contribuir da mesma forma ou até melhor do que o ano passado. Por isso, agora é trabalhar nos treinos para colher os frutos lá na frente”, declarou o jogador, que reencontra 15 companheiros remanescentes da campanha de 2020. “Muitos atletas ficaram no clube e isso é importante. Os reforços que chegaram também tenho certeza que irão contribuir dentro e fora de campo. Temos que continuar com os pés no chão e trabalhar nos treinamentos”, concluiu.

Iago é o nono reforço do EC São Bernardo para o Campeonato Paulista da Série A-2. Antes foram anunciados o goleiro Felipe Rocha, dos zagueiros Diego e João Francisco, dos laterais Dudu e Biro Biro, do volante Djalma, e dos atacantes Matheus Lú e Victor Sapo.