São Caetano confirma seis nomes para o Paulistão

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



29/01/2021 | 00:01



O São Caetano anunciou mais seis jogadores que vão compor o elenco do técnico Wilson Júnior na disputa do Campeonato Paulista. Depois de anunciar o retorno do ídolo Luiz para o gol e as permanências dos também arqueiros Caio Bolonhin e Arthur, o Azulão confirmou a chegada do zagueiro Carlos Alexandre, 26 anos, ex-Criciúma, além dos acertos para as sequências de jogadores que já pertenciam ao clube, casos do volante Anderson Braz e dos atacantes Emerson Lima, Filipe Carvalho (que regressa de empréstimo junto ao XV de Piracicaba), Renan e William Amorim.

Desta maneira, o grupo azulino vai ganhando corpo. A expectativa do coordenador de futebol Fabinho Félix é que na semana que vem o elenco esteja 90% formado com os encerramentos das séries B, C e D do Campeonato Brasileiro. Na visão do dirigente, o fato de os jogadores se apresentarem ao São Caetano logo após deixarem outros clubes é positivo. “Atletas vão chegar rodados, o que vai ajudar nessa questão física”, explicou o dirigente, que confirmou as negociações para trazer um atleta que já defendeu a Seleção Brasileira. “É um projeto que buscamos parceiro para viabilizar. É um sonho, atleta possui contrato em outro clube, mas tivemos dois bons contatos e o Paulista é muito atrativo. Temos o parceiro para bancar financeiramente, agora é o jogador entender nosso projeto.”

CARLOS ALEXANDRE

Ex-companheiro do lateral-direito Alex Reinaldo no Criciúma, o novo zagueiro azulino falou sobre sua contratação pelo clube. “Chego motivado com esse desafio de defender as cores do São Caetano na elite do Paulistão. Sei da tradição e história que esse clube tem e prometo dar o meu melhor junto com meus companheiros para a gente conseguir os objetivos do clube na competição”, destacou o defensor, que disputará o Paulistão pela primeira vez. “É uma competição onde todos sabem que o nível é muito alto, com equipes de bastante qualidade. É o maior campeonato regional do Brasil. Estou feliz pela oportunidade.”