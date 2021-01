Brunão servirá como ponto de vacinação

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



29/01/2021 | 00:01



O novo coronavírus segue atrapalhando os planos do Santo André em ter uma casa para usar. Se em 2020 o Ramalhão teve de mandar jogo no Estádio do Canindé porque o Bruno Daniel servia como base para um hospital de campanha, neste ano a praça esportiva seguirá a serviço da saúde. Ao menos foi o que admitiu o prefeito Paulo Serra (PSDB) ao justificar o motivo para a postergação da instalação do gramado sintético, que forçará a equipe andreense a buscar outro local para mandar os seus primeiros jogos como mandante no Paulistão – a estreia contra o Santos e o clássico contra o São Caetano, por exemplo, terão de ser transferidos.

“A gente pesou muito, primeiro, o fato de não ter torcida. Claro que se tivéssemos estádios abertos para torcedores, a gente, possivelmente, não utilizaria o Brunão para o que está planejado, que é usar para vacinação”, justificou o prefeito, que continuou. “Estamos contando que aumente a produção de vacinas no início de fevereiro e, logisticamente, o estádio terá de ser utilizado, além do Tiro de Guerra e da Craisa, porque é a grande solução (para atender à demanda). Então, se houvesse torcida, talvez a gente teria outra decisão. Como não há, foi pesado, junto ao EC Santo André também, que isso não faria tanta diferença no mando de jogo”, explicou.

O estádio servirá como ponto de vacinação de maneira que o munícipe não saia de dentro do carro. “Será drive-thru, além da assistência social, com a central de visitas (virtuais), que já está lá. Vamos estender o uso social do estádio pelo momento que estamos vivendo. Mas o Bruno Daniel vai voltar para a nossa gente, é o que a gente deseja, quer, e gostaria muito de reabrir com gente. Então, quem sabe depois da vacinação, liberando a torcida, a gente faz grande festa, grande inauguração”, explicou Paulo Serra, sem determinar um prazo – na semana passada, ao Diário, a Prefeitura determinou 15 de março como data para entrega do local. “Vamos aguardar um pouco mais para usar o estádio como praça esportiva. Com gramado novinho, iluminação das melhores, então tem muitos motivos para o Brunão renascer, mas queremos fazer da forma correta”, concluiu.

OBRAS

Os novos sistemas de drenagem e irrigação do Bruno Daniel estão em fase final de instalação. Antes concentrados no centro do campo, agora os trabalhos estão voltados às laterais, conforme flagra enviado ao Diário por Ana Carla Portella, que mora em prédio ao lado.