Atuação do G-14 sem DNA de Atila

Raphael Rocha



29/01/2021 | 05:07



Quando Atila Jacomussi (PSB) se elegeu prefeito de Mauá em 2016, a expectativa da classe política era a de que a cidade teria um prefeito que buscaria unir, o máximo possível, o setor no município. Em um primeiro momento, o socialista até conseguiu o improvável: estavam no mesmo palanque dele figuras que duelaram por décadas na política mauaense. Mas o mandato foi passando, houve a questão das operações policiais e as detenções, e Atila perdeu a eleição. Sem, entretanto, conseguir emplacar vereadores de sua coalizão. Esses parlamentares, porém, não podem nem ouvir falar no nome de Atila. Muito menos ver alguém os relacionando ao socialista. Vários deles têm dito que se elegeram sem ajuda alguma de Atila e que tiveram, durante toda a eleição, de evitar usar o nome do prefeito para não perderem votos. O recado vai, além de se distanciar de Atila, em busca de sinalizações para o atual prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), de que não há predisposição de se fazer oposição por oposição.

Alteração

O governo do prefeito de Rio Grande da Serra, Claudinho da Geladeira (Podemos), estuda mudar a comissão de licitações de secretaria. Atualmente, o departamento está vinculado à pasta de Finanças. Mas há movimentação forte para que o setor seja deslocado para Administração, ainda mais agora, com a confirmação da nomeação de Alexsandra Silva Aguiar como secretária da área. Alexsandra é figura próxima do ex-prefeiturável Carlos Augusto César, o Cafu.

Almoço – 1

O almoço do prefeito de São Caetano, Tite Campanella (Cidadania), com o vereador oposicionista César Oliva (PSD), que estava agendado para ontem, foi cancelado depois de esta coluna revelar o encontro. As partes se apressaram em suspender a reunião para evitar qualquer ilação política.

Almoço – 2

César Oliva (PSD) postou em sua rede social que almoçou com o ex-prefeiturável Fabio Palacio (PSD), seu aliado político, em uma tradicional churrascaria na Avenida Goiás. O prefeito Tite Campanella (Cidadania), por sua vez, teve almoço com o deputado estadual Thiago Auricchio (PL).

Líder de governo

Decano da Câmara de São Caetano, Gilberto Costa (Avante) foi escalado como líder do governo de Tite Campanella (Cidadania) no Legislativo – as sessões retornam na semana que vem. Tite disse que também conversou com Suely Nogueira (Podemos), outra figura da velha guarda da política local, mas ela entendeu que Gilberto preenchia melhor o perfil para a liderança na casa.

Nomeações

Dois ex-vereadores de Diadema foram nomeados no governo de José de Filippi Júnior (PT). Audair Leonel (Cidadania) será chefe de departamento na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. João Pedro Merenda, chefe de serviço técnico na Fundação Florestan Fernandes.

Teste de fogo

A sessão de hoje na Câmara de Mauá será termômetro para os primeiros meses da relação dos vereadores com o governo de Marcelo Oliveira (PT). A maioria dos parlamentares sustenta que apresentará emenda para congelar qualquer reajuste do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), impedindo até mexidas com base na inflação. Articuladores de Marcelo tentam demover a ideia. Se a emenda passar, sinal de que haverá muito trabalho pela frente na aproximação das partes. Se não, recado claro da bancada independe por diálogo com o petista.