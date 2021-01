O primeiro biólogo da Cetesb

Ademir Medici

Professor Ari é um esportista e um memorialista nato. Por exemplo: você sabe o significado de Cicpaa?

– Cicpaa antecedeu e deu origem à Cetesb. Significa Comissão Intermunicipal de Controle da Poluição das Águas e do Ar. A princípio cuidou do meio ambiente no ABC + Mauá.

Como biólogo, professor Ari descobriu a geografia do Grande ABC, percorrendo seus rios, coletando amostras indicativas da qualidade das águas, num tempo em que a região via ampliar-se o grau de poluição. Um trabalho, o de pesquisa, que teve à frente o engenheiro Antonio Pezzolo.

– Dr. Pezzolo era um idealista. Foi consultor na Cetesb, depois de ter sido prefeito de Santo André.

Professor Ari trabalhou na Cicpaa e na Cetesb ao mesmo tempo em que lecionava na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo.

– Era possível conciliar as duas funções. Ao me aposentar na Cetesb, continuei a lecionar, até os 70 anos de idade. E ao parar, era o diretor da faculdade.

Professor Ari sempre adorou esporte. Aos 13, 14 anos, participou da fundação de um time de futebol na Vila Mariana, mesmo com sequelas de uma paralisia infantil. Pensava apenas em colaborar. “Não senhor, você vai jogar” – disse o organizador do time.

– Eu era goleiro.

Já na Cetesb, onde ingressou em 1967, professor Ari começou a pesquisar esportes, a partir de uma pilha de jornais e revistas velhos que encontrou na repartição. Era 1972. Anotava tudo, criteriosamente, num caderno mantido até hoje, sobre clubes campeões mundiais e olimpíadas. O mundo conhecia o piloto brasileiro Emerson Fittipaldi.

– Um dia o amigo Mario Albanese (pianista, compositor, professor de música, radialista, advogado e jornalista) entrou na minha sala e viu toda aquela papelada. Quis saber do que se tratava. E não teve dúvidas: ele me inscreveu no Panathlon.

Professor Ari conviveu, no Panathlon (um movimento internacional que promove e difunde a cultura esportiva), com nomes do nível dos cronistas Mauro Pinheiro, Flavio Iazetti, fundista Ademar Ferreira da Silva e o preparador físico Hélio Maffia, que se tornou um grande amigo.

– Foi o Maffia quem me levou para o Memofut.

E o nosso homenageado, que já havia escrito um verdadeiro tratado sobre o seu São Paulo FC – 600 páginas – foi instigado por Sergio Miranda Paz, do Memofut, a escrever Memórias de um Torcedor.

De um lado, o esporte; de outro, a academia. Professor Aristides possui graduação em ciências biológicas pela Universidade de São Paulo (1966), mestrado (1972) e doutorado (1976) em ciências biológicas no Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo.

Integrante assíduo do Memofut. Possuí vários livros publicados sobre saúde pública, saneamento e, claro, futebol, uma das suas paixões.

LINHA DO TEMPO

- 29 de janeiro de 1936 – O nascimento no Rio de Janeiro.

- Nomes dos pais – Maria Aurora da Costa e Luiz de Almeida.

- São Paulo – A chegada à Capital quando tinha 5 meses de vida.

- Mulher – Ivane Padilha de Soeiro Rocha.

- Filhos – Ari (casado com Alexandra) e Alexandre (f).

- Neta – Manoela, que estuda filosofia na Unicamp.

- Padrinho no Memofut – Claro, o professor Hélio Maffia, preparador físico de grandes clubes, inclusive da Seleção Brasileira.

Diário há meio século

Sexta-feira, 29 de janeiro de 1971 – ano 13, edição 1447

Manchete – Universitário agora terá de pagar o curso

O ministro Delfim Netto revelou ontem (28 de janeiro de 1971) que cada estudante deverá assinar um documento, a ser entregue na secretaria da escola, pelo qual se compromete a pagar uma quantia em dinheiro, quatro ou cinco anos depois de sua formatura.

“Não se vai exigir de ninguém um esforço espetacular. Isto é um mecanismo de justiça social”, discursou o ministro.

Semasa – Foi divulgado o nome do vencedor de concurso para escolha do emblema da autarquia andreense: Nélio Nelson Esquerdo, 22 anos, residente em Diadema, aluno da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP.

Saúde – Detectado um surto de febre ainda não identificado numa lagoa da Rua Noruega, no Parque das Nações.

Em 29 de janeiro de...

1916 – Câmara de São Bernardo cogita, à semelhança do que tem feito outras casas, da decretação do ensino público obrigatório.

1921 – Itália (UP) – Em pé de guerra os nacionalistas e fascistas contra os comunistas. Em greve várias categorias. Proclamada a greve geral em Florença. Jornais diários deixam de ser publicados. Em Roma, tropas cercam a Câmara Federal.

1931 – Governo nomeia a professora Esther Medina para o cargo de substituta efetiva do Grupo Escolar de Santo André; e a professora Dirce de Mello Godoy para o Grupo Escolar Senador Flaquer, em São Caetano.

1956 – TRE diploma os candidatos proclamados eleitos presidente e vice-prefeito da República, JK e Jango Goulart.

1966 – Inaugurado, em Santo André, o Instituto de Fisioterapia Modelo, especializado em banhos turcos, sauna, duchas.

Sorteio Militar

Classe de 1899

Em 1921, há um século, portanto, eram sorteados os jovens da região para servir o Exército Brasileiro.

Os sorteados de 1 a 25 seriam incorporados ao 2º Grupo de Obuses, com quartel em Jundiaí.

OS CONVOCADOS

Israel Ribeiro, Armindo Soares, Luiz Zaninengo, Giuseppe Benevenuto Dino, Amabile Nino Gambarini, Fortunato Alexandre Fiuretti, Nicola Feltrin, José Augusto da Silva, João Cucca, Pietro Paulo Storti, Antonio Fregonese, João Rodrigues, Reynaldo Beber, Manuel Gregório Nerio, Benedicto Soares, Angelino José Marchioro Sprighi, Santi Finco, João Rodrigues da Silva, José Fernandes Primeiro, Jacob Victorino, José Mariano, Mario Tosca, Manuel de Oliveira, Quintillo Mattei e João Rodrigues Carregã.

Outras levas convocadas seriam destacadas para servir no Mato Grosso.

Santos do dia

- Valério de Treviri. Alemão. Viveu entre os séculos III e IV.

- Valério de Ravena. Italiano. Faleceu no ano 810.