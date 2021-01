Obituário - 29 de janeiro de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



29/01/2021 | 07:00



Nelly Martins Ferreira Candeias

(São Paulo, 11-4-1930 – 27-1-2021)

Já consagrada como professora do Departamento de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, autora de uma infinidade de obras científicas, no Brasil e no Exterior, a professora doutora Nelly Martins Ferreira Candeias voltou vistas para o centenário Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo.

Era 2002. Uma mulher à frente do IHGSP. Revolucionou o Instituto. Abriu espaços para novos pesquisadores. Desenvolveu intenso programa, elevando a história e os acontecimentos do Estado e da cidade de São Paulo.

Nesta caminhada, veio ao Grande ABC. Visitou entidades como a Fundação Pró-Memória de São Caetano. Agitou literalmente a memória regional. Foram 15 anos à frente do Instituto. Em 2017, ao concluir mais uma período de presidência, torna-se sua presidente de honra. Agora, a partida.

Dra. Nelly parte aos 90 anos. Ela estará sendo lembrada, coletivamente, terça-feira, 2 de fevereiro, às 15h, na missa a ser realizada no Instituto, “a casa dela”, como diz o atual presidente, professor Jorge Pimentel Cintra. Uma sessão solene será programada em sua homenagem, proximamente.



Santo André

Odette Dora Bin Martinez, 96. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 26. Memorial Planalto.

Francisca Zeli Andrijauskas, 95. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Pensionista. Dia 26, em Santo André. Cemitério de Vila Mariana, em São Paulo, Capital.

José do Amaral, 93. Natural de Sorocaba (São Paulo). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Alba Escarassatti, 90. Natural de Santo André. Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Pensionista. Dia 26. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Aparecido Ferreira Sima, 88. Natural de Paraíso (São Paulo). Residia no Jardim Iguatemi, em São Paulo, Capital. Dia 26, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa.

Raul Scanferla, 86. Natural de Poloni (São Paulo). Residia no Jardim Marek, em Santo André. Dia 26, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

João Soares de Souza, 85. Natural de Tobias Barreto (Sergipe). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 26, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Memorial Planalto.

José Francisco da Silva, 79. Natural de Panelas (Pernambuco). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 25, em Mauá. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vicentina Cetra de Lima, 79. Natural de Bueno Brandão (Minas Gerais). Residia na Vila Marina, em Santo André. Pensionista. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Renaldina Fernandes, 79. Natural de São Pedro do Turvo (São Paulo). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Darcy Maria de Araujo Oliveira, 76. Natural de Valparaíso (São Paulo). Residia no Jardim Guarará, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nelson Sartorio, 75. Natural de Santa Rosa de Viterbo (São Paulo). Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Osvaldo Luis da Cruz, 73. Natural de Santo André. Residia em Utinga, Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Paulo Senna Dias, 69. Natural de Cafelândia (São Paulo). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Torneiro-mecânico. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José da Silva, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 26, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rosangela Pereira Rizzo, 67. Natural de Pirajuí (São Paulo). Residia em Santo André. Dia 25. Memorial Jardim Santo André.

Sueli Pereira Andrade, 66. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Joana Maria dos Santos, 63. Natural de Santo André. Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Plínio Aulisio, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia em Santo André. Dia 24, em São Bernardo. Memorial Planalto.

José Martins de Souza, 58. Natural de Varzelândia (Minas Gerais). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Assessor político; relações comunitárias. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ivoneide Gomes da Silva, 57. Natural de Santo André. Residia no Jardim Irene, em Santo André. Autônoma. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Silvana Regina Rocha, 54. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Cidade Nova Heliópolis, em São Paulo, Capital. Inspetora. Dia 26, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Diogo Luis Marcolino, 39. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Marina, em Santo André. Motorista. Dia 27. Cemitério do Baeta, em São Bernardo.

Paulo César da Silva Reis, 16. Natural de Mauá. Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Samuel Pereira Lacerda, 7. Natural de Macapá (Amapá). Residia no Jardim Marco Zero, em Macapá (Amapá). Estudante. Dia 26, em Santo André. Cemitério São Francisco de Assis, em Macapá (Amapá).



SÃO BERNARDO

Amilcare Renato Vezidi, 90. Natural de Salto (São Paulo). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 25. Jardim da Colina.

Carlos Alberto Diniz de Paiva, 90. Natural de São Luís (Maranhão). Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 24. Jardim da Colina.

Ubaldo Moreira Suzart, 86. Natural de Queimados (Bahia). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 25. Vale da Paz.

Erneide Longhini Canassa, 85. Natural de Américo Brasiliense (São Paulo). Residia no Demarchi, em São Bernardo. Dia 25. Jardim da Colina.

Antonia Alves de Souza, 85. Natural de Jardim (Ceará). Residia no Montanhão, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério do Baeta.

Marilene Ribeiro Simões, 82. Natural de Missão Velha (Ceará). Residia no Montanhão, em São Bernardo. Dia 26. Memorial Jardim Santo André.

Odilon José Ribeiro, 81. Natural de Antonio Carlos (São Paulo). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério do Baeta.

Aloizio Bispo dos Santos, 78. Natural de Ipiau (Bahia). Residia no Taboão, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério dos Casa.

Valter Orlando da Silva, 77. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rio Grande, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério da Paulicéia.

Rosa Batista da Silva, 75. Natural de Prado (Bahia). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 26, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Adelaide Andrade Moura Neves, 73. Natural de Mauá. Residia em Rudge Ramos, São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Cícero Alves de Lucena, 72. Natural de Mauriti (Ceará). Residia no Alvarenga, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Ana Ceola Lopes, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia NO Jardim Borda do Campo. Dia 24. Cemitério da Paulicéia.



D I A D E M A

Maria Luiza Pinto, 80. Natural de Guidoval (Minas Gerais). Residia em Diadema. Dia 25, em São Bernardo. Cemitério dos Casa.

Estervina Del Carmen Esp. Ponce, 73. Natural do Chile. Residia em Diadema. Dia 26, em São Bernardo. Memorial Planalto.



M A U Á

Jair Honorato de Paula, 78. Natural da Barra do São Francisco (Espírito Santo). Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 23. Cemitério Santa Lídia.

Rita Antonia da Conceição Oliveira, 75. Natural de Pianco (Paraíba). Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Dia 23. Cemitério Santa Lídia.

José Pereira da Silva, 69. Natural de Aguiar (Paraíba). Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Dia 23. Vale dos Pinheirais.

Manoelito Novais dos Santos, 69. Natural de Barra do Choça (Bahia). Residia no Jardim Ipê, em Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.

José da Costa e Souza Neto, 63. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no Jardim Ipê, em Mauá. Dia 23. Cemitério Santa Lídia.

Maria Thelma Motta, 63. Natural de Presidente Epitácio (São Paulo). Residia no Alto da Boa Vista, em Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.

Miguel Barbosa da Silva, 62. Natural de Jaguarari (Bahia). Residia no Jardim Mauá, em Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.

José Ferreira Sampaio, 61. Natural de Canindé (Ceará). Residia na Vila Augusto, em Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.

Antonia de Fátima Souza, 58. Natural de Buritizeiro (Minas Gerais). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 24. Cemitério Santa Lídia.

Robson Donizete Gonçalo, 57. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Cerqueira Leite, em Mauá. Dia 23. Cemitério Santa Lídia.

Ewerton Felix dos Santos, 57. Natural de Mauá. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 24. Cemitério Santa Lídia.

Leda Simplício de Lima, 55. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Falchi, em Mauá. Dia 23. Vale dos Pinheirais.

Cleany da Silva Lima Almeida, 43. Natural de Matões (Maranhão). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 23. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Gildo Ribeiro, 57. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 26, em Santo André. Cemitério São José.



RIO GRANDE DA SERRA

Wilson Rodrigues Germano, 57. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Lopes, em Rio Grande da Serra. Dia 24, em Mauá. Cemitério São Sebastião.