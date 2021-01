Novavax anuncia eficácia de 89% de vacina para covid-19 em teste final

28/01/2021 | 18:46



A Novavax afirmou que a sua vacina para a covid-19 teve eficácia de 89,3% em estudo clínico de fase 3 realizado no Reino Unido. Cerca de 62 voluntários tiveram covid-19 com sintomas, informou a empresa. Destes, seis receberam a vacina e 56 receberam o placebo. Entre os pacientes doentes, cerca de metade estava infectada com a cepa circulante no Reino Unido.

No entanto, a vacina foi menos eficaz em um estudo separado de estágio intermediário na África do Sul, onde outra variante do sars-cov-2 foi descoberta. No país africano, o imunizante administrado pela Novavax teve cerca de 49,4% de eficácia contra a covid-19. Os resultados preliminares mostraram que mais de 90% dos indivíduos doentes para os quais havia dados de sequenciamento disponíveis estavam infectados com a nova variante que circula na África do Sul.

Diante da menor eficácia contra a cepa sul-africana, a Novavax disse que começou a trabalhar em uma versão modificada de sua vacina com foco na variante e planeja começar os testes no segundo trimestre de 2021.

"Agora temos uma vacina, a primeira vacina que mostrou eficácia não apenas no protótipo da cepa original da covid-19, mas em duas cepas variantes, uma no Reino Unido e outra na África do Sul", disse o presidente-executivo da Novavax, Stanley Erck, em entrevista. "São os únicos dados que mostram que podemos obter eficácia contra todos os três." (FONTE: DOW JONES NEWSWIRES)