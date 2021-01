'Fábrica de projetos' já tem uma carteira de 120 projetos, corrige BNDES

28/01/2021 | 18:46



A assessoria de imprensa do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) corrigiu uma informação errada passada pelo presidente da instituição, Gustavo Montezano, sobre a carteira de projetos de concessão estruturados pelo banco de fomento. Em palestra transmitida ao vivo pela internet nesta quinta-feira, 28, Montezano afirmou que a carteira de projetos de concessão estruturados pela instituição tem 200 projetos, mas, na verdade, o número correto é 120, segundo a assessoria de imprensa do BNDES.

A informação constava na matéria que trazia o posicionamento de Montezano em relação à privatização da Eletrobras.

Segundo ele, o BNDES "aguarda ansiosamente" pela aprovação do projeto de lei que autoriza a privatização da holding estatal do setor elétrico Eletrobras para trabalhar na estruturação do modelo de venda.

"Aguardamos ansiosamente a aprovação do PL da Eletrobras para que o BNDES possa iniciar estudos e fazer essa privatização tão importante", afirmou Montezano, em palestra virtual transmitida durante a Latin America Investment Conference, promovida pelo banco Credit Suisse.

O executivo fez os comentários ao discorrer sobre a atuação do banco na estruturação de projetos de concessão e privatização.

A "fábrica de projetos" do BNDES já tem uma carteira de 120 projetos, que somam investimentos da ordem de R$ 200 bilhões, conforme a informação corrigida pela assessoria de imprensa da instituição.