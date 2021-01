Profissional de Saúde é agredido em UPA de S.Caetano

Tauana Marin

Diário do Grande ABC



28/01/2021 | 18:04



O técnico de enfermagem Alexandre Maciel Dias Pereira, de 41 anos, atuante na UPA (Unidade de pronto Atendimento) Julio Marcucci Sobrinho, no bairro Santa Paula, em São Caetano, sofreu lesão corporal na noite de quarta-feira, por volta das 21h. O profissional é responsável por ficar na porta do atendimento para realizar triagem dos pacientes que entram na UPA, devido os protocolos de segurança da Covid-19.

De acordo com o BO (Boletim de Ocorrência), registrado na delegacia sede da cidade, Pereira chamou atenção do agente publicitário Richardson Santana Aidar, 30 anos, que estava acompanhando sua mãe, Rosenilda, pois o mesmo não poderia acompanhá-la até a recepção, principalmente em pacientes com suspeita de Covid-19.

O acompanhante teria ignorado as determinações e o profissional comentou o fato com um colega, admitindo que fez "cometários infelizes". Vendo o que tinha acontecido, após estacionar o veículo, o pai de Richardson, o comerciante Maurício Capaccioli Aidar, 50 anos, interveio e, além de ofender o profissional, admitiu “dar um tapa em seu rosto”, dizendo já na delegacia que se arrependeu e pedindo desculpas pelo ocorrido.

Por nota, a Prefeitura de São Caetano disse repudiar com veemência qualquer ato de violência. “Especialmente em ambiente hospitalar, na vivência da pandemia da Covid-19, em que é necessário cumprir regras sanitárias que passam pela redução de pessoas que adentram e circulam pelos hospitais e unidades de saúde.”