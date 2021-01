28/01/2021 | 17:11



Boas notícias para os fãs e familiares de Laerte Coutinho. Após apresentar melhora no quadro clínico, a cartunista, de 69 anos de idade, sairá da UTI na tarde desta quinta-feira, dia 28, e será transferida para o quarto. A artista está internada com Covid-19 no Hospital Incor, em São Paulo.

De acordo com o comunicado divulgado pela assessoria do Instituto do Coração, Laerte continuará recebendo o tratamento medicamentoso, o cateter de oxigênio e a fisioterapia respiratória. Caso não ocorra nenhuma piora no estado de saúde, o próximo passo no tratamento será a alta hospitalar.

Ainda bem, né?