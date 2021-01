Carlos Villagrán, o Quico de Chaves, dá detalhes de seu affair com Florinda Meza: - Não durou nada

28/01/2021 | 16:10



Uma das histórias mais conhecidas dos bastidores de Chaves foi o relacionamento entre Carlos Villagrán e Florinda Meza, que interpretavam Quico e Dona Florinda. Depois do namoro, Florinda começou um relacionamento com Roberto Bolaños, o Chaves, com quem foi casada até a morte do humorista, em 2014.

Em entrevista ao programa de TV mexicano Intratables, do canal America TV, Carlos Villágran deu mais detalhes do affair que teve com Florinda e contou como tudo começou:

- Um dia ela estava com o carro na oficina e me pediu uma carona. Depois ela me convidou para ir até a casa dela, me convidou para jogar uns jogos e bem, todos já sabem.

O ator ainda revelou que quem tomou a iniciativa foi Florinda:

- Foi difícil de acreditar, porque o convite partiu dela, ela me pediu a carona, ela me convidou para a casa dela e tudo mais, mas foi tudo muito breve, não durou nada.

E ao contrário do que muita gente acredita, Roberto Bolaños não pediu para que Carlos terminasse o romance por ciúme, mas sim para atender um pedido de ajuda do colega de trabalho, que não queria que o caso atrapalhasse as gravações. Villagrán ainda entregou que ele quem queria terminar:

- Ele me disse, fique na sua e tudo mais. Ele não precisou interceder, eu pedi ajuda e conselho, disse para ele, olha, isso é muito pesado para mim, é uma situação que não gosto. E ele me disse: encerre isso agora porque ainda temos que gravar hoje.