Erika Januza fala sobre namorar filho de Carol Nakamura: - Eu logo disse: sua mãe vai ficar com raiva de mim

28/01/2021 | 16:10



Erika Januza engatou na quarentena um romance com Juan Nakamura, filho de Carol Nakamura! Agora, em entrevista para a colunista Patrícia Kogut, a atriz deu mais detalhes sobre o namoro e revelou que está com o amado há um ano, apesar de só ter tornado tudo público em dezembro:

- Sou bem discreta e vou levando as coisas da maneira mais fora do radar possível. Ele também não gosta muito de se expor, então fomos vivendo isso no nosso mundinho. Somos muito unidos. O Juan é um cara ótimo, muito querido e maduro para a idade dele [21 anos; ela tem 35]. Nos conhecemos no Carnaval, ele já conhece minha família há algum tempo e está superaprovado.

A atriz contou que teve medo da reação de Carol, quando ela soube que o filho estava namorando Erika:

- Ela eu conhecia há mais tempo. Sempre nos demos bem e conversávamos sobre muitas coisas. Ela e Guilherme [Leonel, marido] são ótimos, tirei a sorte tripla. Ela me mostrou uma foto dele há mil anos. Lembro que levei um susto e falei: Você tem um filho desse tamanho? Nunca imaginei. Aí, ano passado, quando ficamos a primeira vez, eu logo disse: Sua mãe vai ficar com raiva de mim. Fui falar com ela e tudo, mas ela garantiu que estava tudo bem e mandou eu ir com tudo e parar com esse enrosco.

Que bom, né?