Especialistas defendem que maiores de 65 anos não tomem vacina da AstraZeneca

28/01/2021 | 15:20



A vacina da AstraZeneca contra a covid-19 não deve ser aplicada em pessoas com idade acima de 65 anos, diante da falta de dados sobre a eficácia neste grupo, afirmaram conselheiros ao governo da Alemanha. A notícia pode ser um complicador a mais na já acidentada busca pela vacinação contra o vírus na Europa.

O alerta foi feito um dia antes de a agência de medicamentos da União Europeia se pronunciar sobre o imunizante, com expectativa de sua aprovação, e ocorre no momento em que a vacinação perde fôlego na região, com falta de doses que ameaça os planos dos países do continente para imunizar grandes contingentes da população até o verão local.

A Comissão Europeia tem enfrentado atritos com a AstraZeneca após a companhia anunciar na semana passada que conseguirá entregar apenas até 30 milhões das 80 milhões de doses planejadas para o primeiro trimestre de 2021. A empresa diz enfrentar problemas na produção em uma fábrica de uma empresa contratada na Bélgica.

O braço executivo da União Europeia também acusou a empresa de enviar doses feitas na UE para o Reino Unido e disse que pretende solicitar que as farmacêuticas notifiquem autoridades antes de exportar doses para fora do bloco. A AstraZeneca afirma que não desviou nada do estoque europeu para países de fora do bloco. (FONTE: DOW JONES NEWSWIRES)