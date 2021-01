Déficit da Previdência é R$ 368,2 bi em 2020

28/01/2021 | 15:17



O rombo total dos regimes de Previdência no Brasil chegou a R$ 368,2 bilhões em 2020, equivalentes a 5,0%, ou praticamente metade do déficit primário do Governo Central no ano passado. A conta considera os gastos do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos servidores públicos civis, e ainda as pensões e os gastos com inativos das Forças Armadas.

Em valores corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), houve uma redução no déficit do RPPS+militares de R$ 104,9 bilhões em 2019 para R$ 98,4 bilhões em 2020.

Também em montantes atualizados pela inflação, o rombo do INSS aumentou de R$ 227,3 bilhões em 2019 para R$ 269,8 bilhões no ano passado.