Top 25 melhores games gratuitos para iOS

Bianca Bellucci

Do 33Giga



28/01/2021 | 15:18



A loja de aplicativos da Apple, a App Store, reúne milhares de jogos. São tantas opções disponíveis que chega a ser difícil escolher qual vale o download. Para facilitar essa tarefa, no entanto, o 33Giga reuniu os 25 games gratuitos mais bem avaliados da plataforma. O ranking e as notas são do site whatoplay, que cria uma média para cada título a partir das avaliações da crítica e dos jogadores. Confira! (Caso esteja procurando os melhores jogos gratuitos para Android, clique aqui.)

1. Flipping Legend (http://apple.co/3qZ44Bp) – Nota 9,12 | Crédito: Divulgação/Noodlecake 1. Flipping Legend (http://apple.co/3qZ44Bp) – Nota 9,12 | Crédito: Divulgação/Noodlecake × 2. Kingdom Rush (http://apple.co/3afrlrY) – Nota 9,10 | Crédito: Divulgação/Ironhide S.A. 2. Kingdom Rush (http://apple.co/3afrlrY) – Nota 9,10 | Crédito: Divulgação/Ironhide S.A. × 3. Plants vs. Zombies (http://apple.co/3ptWX3D) – Nota 9,05 | Crédito: Divulgação/PopCap 3. Plants vs. Zombies (http://apple.co/3ptWX3D) – Nota 9,05 | Crédito: Divulgação/PopCap × 4. Plants vs. Zombies 2 (http://apple.co/3j2caGU) – Nota 9,03 | Crédito: Divulgação/PopCap 4. Plants vs. Zombies 2 (http://apple.co/3j2caGU) – Nota 9,03 | Crédito: Divulgação/PopCap × 5. Asphalt 8: Airborne (https://apple.co/39oNlS1) – Nota 9,03 | Crédito: Divulgação/Gameloft 5. Asphalt 8: Airborne (https://apple.co/39oNlS1) – Nota 9,03 | Crédito: Divulgação/Gameloft × 6. DATA WING (http://apple.co/3pqTUJr) – Nota 9,01 | Crédito: Divulgação/Dan Vogt 6. DATA WING (http://apple.co/3pqTUJr) – Nota 9,01 | Crédito: Divulgação/Dan Vogt × 7. Planet Quest (https://apple.co/2YmN0sR) – Nota 8,97 | Crédito: Divulgação/OutOfTheBit 7. Planet Quest (https://apple.co/2YmN0sR) – Nota 8,97 | Crédito: Divulgação/OutOfTheBit × 8. Prison Architect: Mobile (http://apple.co/2L0lnD0) – Nota 8,96 | Crédito: Divulgação/Paradox Interactive 8. Prison Architect: Mobile (http://apple.co/2L0lnD0) – Nota 8,96 | Crédito: Divulgação/Paradox Interactive × 9. Bullet Hell Monday (http://apple.co/3cpCCZP) – Nota 8,95 | Crédito: Divulgação/MASAYUKI ITO 9. Bullet Hell Monday (http://apple.co/3cpCCZP) – Nota 8,95 | Crédito: Divulgação/MASAYUKI ITO × 10. Super Cat Tales (http://apple.co/2YjPDvE) – Nota 8,94 | Crédito: Divulgação/FDG Mobile Games GbR 10. Super Cat Tales (http://apple.co/2YjPDvE) – Nota 8,94 | Crédito: Divulgação/FDG Mobile Games GbR × 11. Crossy Road: Endless Arcade Hopper (http://apple.co/3pqtEz6) – Nota 8,94 | Crédito: Divulgação/HIPSTER WHALE 11. Crossy Road: Endless Arcade Hopper (http://apple.co/3pqtEz6) – Nota 8,94 | Crédito: Divulgação/HIPSTER WHALE × 12. Space Pioneer (http://apple.co/3t7Hb0O) – Nota 8,91 | Crédito: Divulgação/Vivid Games 12. Space Pioneer (http://apple.co/3t7Hb0O) – Nota 8,91 | Crédito: Divulgação/Vivid Games × 13. Legends of Runeterra (http://apple.co/3iWjWSz) – Nota 8,90 | Crédito: Divulgação/Riot Games 13. Legends of Runeterra (http://apple.co/3iWjWSz) – Nota 8,90 | Crédito: Divulgação/Riot Games × 14. King Rabbit (https://apple.co/3qXTryT) – Nota 8,89 | Crédito: Divulgação/RareSloth LLC 14. King Rabbit (https://apple.co/3qXTryT) – Nota 8,89 | Crédito: Divulgação/RareSloth LLC × 15. Shadowgun Legends (http://apple.co/2KZbJ3u) – Nota 8,86 | Crédito: Divulgação/MADFINGER Games 15. Shadowgun Legends (http://apple.co/2KZbJ3u) – Nota 8,86 | Crédito: Divulgação/MADFINGER Games × 16. Real Racing 3 (http://apple.co/3rcpFXt) – Nota 8,86 | Crédito: Divulgação/Electronic Arts 16. Real Racing 3 (http://apple.co/3rcpFXt) – Nota 8,86 | Crédito: Divulgação/Electronic Arts × 17. Hero Hunters (http://apple.co/3ptuOts) – Nota 8,85 | Crédito: Divulgação/Hothead Games 17. Hero Hunters (http://apple.co/3ptuOts) – Nota 8,85 | Crédito: Divulgação/Hothead Games × 18. Dan The Man (http://apple.co/2MdflPN) – Nota 8,84 | Crédito: Divulgação/Halfbrick Studios 18. Dan The Man (http://apple.co/2MdflPN) – Nota 8,84 | Crédito: Divulgação/Halfbrick Studios × 19. Arena of Valor (http://apple.co/3rcqbET) – Nota 8,84 | Crédito: Divulgação/Tencent Games 19. Arena of Valor (http://apple.co/3rcqbET) – Nota 8,84 | Crédito: Divulgação/Tencent Games × 20. Sky: Children of the Light (https://apple.co/2MBYtCs) – Nota 8,83 | Crédito: Divulgação/thatgamecompany 20. Sky: Children of the Light (https://apple.co/2MBYtCs) – Nota 8,83 | Crédito: Divulgação/thatgamecompany × 21. Valiant Hearts: The Great War (http://apple.co/39snngs) – Nota 8,83 | Crédito: Divulgação/Ubisoft 21. Valiant Hearts: The Great War (http://apple.co/39snngs) – Nota 8,83 | Crédito: Divulgação/Ubisoft × 22. Spaceteam (https://apple.co/3iSu92t) – Nota 8,82 | Crédito: Divulgação/Henry Smith 22. Spaceteam (https://apple.co/3iSu92t) – Nota 8,82 | Crédito: Divulgação/Henry Smith × 23. Sdorica Sunset (https://apple.co/3t58uJ6) – Nota 8,82 | Crédito: Divulgação/Rayark 23. Sdorica Sunset (https://apple.co/3t58uJ6) – Nota 8,82 | Crédito: Divulgação/Rayark × 24. GWENT: The Witcher Card Game (https://apple.co/2YmpP1R) – Nota 8,81 | Crédito: Divulgação/CD PROJEKT 24. GWENT: The Witcher Card Game (https://apple.co/2YmpP1R) – Nota 8,81 | Crédito: Divulgação/CD PROJEKT × 25. BTS World (https://apple.co/2YjCpyS) – Nota 8,80 | Crédito: Divulgação/Netmarble Corporation 25. BTS World (https://apple.co/2YjCpyS) – Nota 8,80 | Crédito: Divulgação/Netmarble Corporation ×