Rodrigo Faro apresentará nova temporada do Canta Comigo em março

28/01/2021 | 15:11



O Canta Comigo, reality musical da Record TV, vai ganhar uma nova temporada ainda no primeiro trimestre de 2021. De acordo com o colunista Flávio Ricco, quem deve assumir o posto é Rodrigo Faro, que já apresentou o Canta Comigo Teen.

A quarta temporada do programa deve começar a produção na última semana de fevereiro, e a previsão de estreia, por enquanto, é para a segunda quinzena de março.

Ainda segundo o colunista, as gravações serão realizadas nos estúdios da Vera Cruz, em São Bernardo do Campo. Os episódios deverão também ser exibidos no Hora do Faro, a exemplo do que aconteceu com o Canta Comigo Teen. A atração estreou em 2018 no comando de Gugu Liberato e depois também foi apresentado por Xuxa Meneghel.