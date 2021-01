Atriz de Resident Evil Village, Jeanette Maus morre aos 39 anos de idade

28/01/2021 | 15:10



Segundo o site Hollywood Reporter, a atriz Jeanette Maus, de 39 anos de idade, morreu no último domingo, dia 24, após lutar contra um câncer de cólon por oito meses. Além de atriz, Jeanette era professora de teatro no John Rosenfeld Studios.

De acordo com o site, a atriz tinha a doença de Crohn e também contraiu a Covid-19. O perfil no Instagram do estúdio em que Jeanette trabalhava postou uma homenagem para a atriz:

Nossos corações estão partidos hoje. Como muitos de vocês sabem agora, nossa amada Jeanette Maus passou para um lugar melhor. Jeanette faz parte da família JRS há quase uma década e tornou-se parte do DNA do estúdio como estudante, professora, treinadora e amiga. Jeanette era realmente uma artista, e sentia-se verdadeiramente grata por viver como artista. Ela tinha um espírito indomável e estava com fome de ser a melhor pessoa, a melhor professora, a melhor amiga e melhor atriz que ela poderia ser. O mundo perdeu uma força da natureza e sentiremos isso por muito tempo. Temos sorte de tê-la conhecido, e ela tocou em todos que a conheciam. A enorme dor que sinto agora está acalmada pelo fato de que posso testemunhar o quanto vocês a viram e a apreciaram. Porque teria sido uma pena se vocês tivessem perdido. Vamos garantir que a honremos e vamos mantê-la em nossos corações. Jeanette, nós te amamos agora e para sempre.

A atriz deu voz à alguns personagens do jogo Resident Evil, e atuou em filmes como My Effortless Brilliance e Your Sister's Sister. Veja, a seguir, outra homenagem para a atriz:

Nós aqui da Capcom R&D 1 estamos profundamente tristes ao saber da morte de Jeanette Maus, a talentosa atriz que ajudou a trazer vários personagens diferentes, incluindo nossas bruxas para o mundo em Resident Evil Village. Nossos corações vão para sua família e entes queridos.