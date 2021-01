Lucas Lima faz homenagem de aniversário para Sandy

28/01/2021 | 15:10



Nesta quinta-feira, dia 28, Sandy está completando 38 anos de idade! E claro que o marido da cantora, Lucas Lima, não iria decepcionar na hora da homenagem, não é mesmo? Sempre muito divertido, o músico postou no Instagram um vídeo em que Sandy improvisa uma bateria nas costas do amado.

Na legenda, escreveu:

Hoje é o teu dia, parceirinhaaaa!!!! A primeira vez que a gente conversou de verdade foi nesse dia, HÁ VINTE E DOIS ANOS. E já tinha tanta coisa tri ali... Tinha a sementinha da mulher incrível que tu ia te tornar, da amiga mais confiável, da mãe mais atenciosa, da namorada mais sensacional, da parceira mais confiável. Te amo do fundo do coração, do meio e das bordinhas, minha amiga, minha namorada, esposa, companheira, conselheira e - a julgar por esse vídeo - PERCUSSIONISTA. (Aliás esse vídeo é de fevereiro de 2008 e não sei se dá pra sacar: é pequeninha, mas FORTE...

Nos comentários, Sandy retribui a declaração de amor!

Aaaah, amor da minha vida!! Eu já te amava tanto nesse vídeo aí... e só aumentou. Obrigada por ser tudo que você é!

Outros famosos não deixaram de celebrar o casal:

Que vídeo lindo. Quase tão lindo quanto você dois. Felicidades, lindezas!!!, disse Carolina Dieckmann.

Que esse amor sempre floresça!! Vocês são lindos e inspiradores juntos, postou Ellen Jabour.

Por fim, Monica Benini, cunhada de Sandy, escreveu:

Ahhhh, que coisa mais amada vocês dois!