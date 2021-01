PSB encaminha apoio a Paulo Serra em Santo André

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



28/01/2021 | 13:52





O deputado estadual Caio França (PSB) visitou na tarde desta quinta-feira (28) o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), em gesto de aproximação do partido com o governo do tucano. Na eleição do ano passado, o PSB teve candidato próprio ao Paço, o ex-vereador Ailton Lima, que adotou linha de críticas contundentes a Paulo Serra.

O encontro aconteceu no gabinete do chefe do Executivo e contou com a presença dos vereadores Carlos Ferreira (PSB) e Toninho Caiçara (PSB). “A orientação aos nossos vereadores é para que votem os projetos que forem bons para a cidade. A eleição à passou, estamos em um momento difícil de pandemia. Não é o momento de elevar tensões”, comentou Caio.

Ailton ficou na quarta colocação na eleição do ano passado, com 17.636 votos, desempenho eleitoral muito aquém do esperado por ele e pelo partido. Mesmo assim, o ex-vereador – que foi aliado de Paulo Serra na primeira metade do mandato inaugural do tucano como chefe do Executivo – sustentou, pós-pleito, que iria manter postura de oposição ao governo.

“Respeitamos muito a liderança do Ailton na cidade. Mas reforço que o momento de pandemia não abre espaço para qualquer tipo de tensão. Eu coloquei meu mandato à disposição do prefeito e dos vereadores”, sustentou Caio, filho do ex-governador Márcio França (PSB) e uma das principais lideranças da legenda no Estado.

Caio também comentou que conversou com Paulo Serra sobre o Plano São Paulo, medida do governo paulista para tentar conter o avanço do novo coronavírus no Estado. Recentemente, o governador João Doria (PSDB) incluiu o Grande ABC na fase laranja durante a semana e na fase vermelha aos fins de semana – período esse no qual está proibido o funcionamento de bares e restaurantes, com exceção do delivery. “Quis ouvir o prefeito, que também é presidente do Consórcio Intermunicipal (do Grande ABC), os planos, em especial para o comércio.” O presidente da Câmara, Pedrinho Botaro (PSDB), também participou do debate.

Antes da visita em Santo André, Caio França esteve em Ribeirão Pires, em reunião com o prefeito Clóvis Volpi (PL) e o vice-prefeito Humberto D''''''''''''''''Orto, o Amigão (PSB). “Destinei emenda de R$ 200 mil para infraestrutura e vou tocar demandas que me pediram”, comentou Caio. Segundo o parlamentar, Volpi e Amigão pediram auxílio em busca de recursos para conclusão do Hospital Santa Luzia, cujas obras começaram na última passagem de Volpi pelo Paço (2005-2012) e não foram concluídas ainda. O vereador Sandro Campos (PSB) também acompanhou o encontro.