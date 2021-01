Tecnologia Digital Key chega a mais modelos BMW Série 3

Da Redação, com assessoria

28/01/2021



No início do mês, a BMW anunciou a chegada da tecnologia Digital Key aos modelos Série 3 fabricados no Brasil. Agora, o recurso também está disponível nas versões 320i Sport GP, 320i M Sport, 330e M Sport e M340i . Com ele, é possível transformar smartphones ou smartwatches em chaves digitais capazes de trancar, destrancar e até ligar os veículos.

A tecnologia permite compartilhar a chave digital com até cinco usuários e funciona até cinco horas após o fim da bateria dos dispositivos. Ela usa conexão NFC (Near Field Connection) para se comunicar com o carro. Isso significa que, mesmo no subsolo de um edifício onde não há sinal de telefonia celular, por exemplo, o usuário pode acionar seu veículo pelo smartphone ou relógio inteligente.

Desenvolvida pela equipe de engenharia da marca no Brasil, a chave digital pode ser configurada por meio do aplicativo BMW Connected. O sistema dispõe de configurações que permitem restringir a velocidade máxima, a potência do motor e o volume máximo do sistema multimídia para usuários com chaves digitais compartilhadas.

Vale destacar que o recurso também está disponível em outros modelos vendidos pela marca alemã no Brasil, como M8 Gran Coupé Competition, 530e M Sport, Z4 sDrive30i M Sport, Z4 M40i, M135i xDrive, X6 xDrive40i M Sport e X7 M50i.