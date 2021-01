Restaurante de Paola Carosella na zona oeste de São Paulo é invadido por criminosos

28/01/2021 | 12:10



O restaurante Arturito, da chef Paola Carosella, foi invadido por criminosos na última quarta-feira, dia 27. De acordo com informações do portal G1, os invasores assaltaram clientes do local por volta das oito horas da noite, pouco antes do horário de fechamento estipulado pelo governo do Estado.

O assalto durou menos de dez minutos. O sistema de segurança do restaurante acionou a polícia, que chegou ao local e pegou os invasores, que foram presos em flagrante. A polícia apreendeu um revólver com cinco munições e recuperou o que havia sido roubado. O sócio do restaurante, Benny Goldenberg, afirmou:

- Nosso sistema de segurança funcionou, tem um segurança que fica na rua e percebeu a movimentação e foi avisado, avisou a polícia e pegou os meninos.

Lembrando que recentemente a Band anunciou que Paola Carosella deixou de ser jurada do MasterChef Brasil.