28/01/2021 | 12:11



Novidades na nova edição do De Férias com o Ex Celebs! De acordo com o colunista Fefito, o reality show, que dessa vez será com famosos e ex-participantes do programa, já está com alguns participantes confirmados.

Perdro Ortega e Maju Mazalli, que fizeram parte da segunda edição, devem retornar ao programa, assim como Lary Bottino, que fez parte da quarta temporada.

O programa está sendo gravado já há duas semanas e também deverá contar com Marina Gregory, vencedora do primeiro The Circle Brasil, além da influenciadora Ingrid Ohara.