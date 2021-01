Thaynara OG fala que foi internada na UTI após Lipo Lad: - Estava amarela de tanto sangue que eu estava perdendo

28/01/2021 | 12:11



A influenciadora Thaynara OG participou do programa Encontro com Fátima Bernardes desta quinta-feira, dia 28, e falou sobre a Lipo Lad, o procedimento estético que realizou. No último domingo, dia 24, Thaynara usou o Instagram para revelar a situação delicada que enfrentou após fazer a cirurgia.

No programa de Fátima Bernardes, a influenciadora comentou sobre o ocorrido novamente, e citou o caso da influencer Liliane Amorim, que morreu depois de fazer esse mesmo procedimento:

- A gente vê isso o tempo todo, é mais comum do que a gente imagina. E quando eu vi o caso da Liliane me tocou muito. Eu fiz no ano passado, mas não deixei isso público. E quando eu postei a primeira foto depois, me sentindo bem, vi os elogios das pessoas e me senti mal, porque ninguém sabia que eu poderia ter ido por conta disso. Resolvi fazer a Lipo com um médico que eu não conhecia, e quando eu subi já não estava bem, estava perdendo muito sangue. O médico que foi me ver disse: estou feliz que você está corada, e eu não estava, estava amarela de tanto sangue que eu estava perdendo. Então minha mãe percebeu que eu não estava bem e eu fui parar na UTI, fiquei lá por uma semana. E eu me culpava, porque eu estava boa e poderia ter morrido.