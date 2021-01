'O segundo homem do Executivo', diz Bolsonaro em campanha por Lira em Sergipe

28/01/2021 | 12:02



O presidente Jair Bolsonaro usou seu discurso em Sergipe para fazer campanha a favor de Arthur Lira (Progressistas-AL), candidato à presidência da Câmara. Lira é apoiado pelo Palácio do Planalto na disputa marcada para o próximo dia 1º de fevereiro. Bolsonaro chamou Lira de "o segundo homem do Executivo" pelo cargo estar na linha sucessória.

Nos bastidores, o Planalto negocia a liberação de verbas para deputados na tentativa de atrair votos para o candidato do PP.

"Se Deus quiser, segunda-feira teremos o segundo homem do Executivo, o segundo homem na linha hierárquica do Brasil, eleito aqui no Nordeste pela Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira. Se Deus quiser, o nosso presidente", afirmou Bolsonaro.

Bolsonaro participou da inauguração de uma ponte na BR-101, que liga as cidades de Propriá (SE) a Porto Real do Colégio (AL). A cerimônia faz parte da série de viagens que o presidente faz ao Nordeste para a entrega de obras. No evento, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, relacionou a indicação de emendas parlamentares ao apoio do Executivo no Congresso.