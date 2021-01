Quer sincronizar computador e celular? Use essas ferramentas

Marcella Blass

Do 33Giga



28/01/2021 | 11:48



A conversa entre computador e smartphone sempre foi muito útil não apenas no ambiente doméstico, mas principalmente para facilitar a vida de quem trabalha ou estuda. Porém, no contexto de pandemia, onde a popularidade e os benefícios do trabalho remoto se difundiu Brasil e no mundo, ferramentas de sincronização se tornaram muito mais necessárias.

Por isso, o 33Giga destaca a seguir quatro ferramentas que permitem sincronizar e controlar dispositivos à distância. Veja:

Chrome Remote Desktop

Desenvolvido pela Google, a Área de Trabalho Remota do Google Chrome é uma ferramenta muito útil para acessar de forma rápida e remota arquivos e aplicativos de um computador através de outro computador ou smartphone Android ou iOS. Ela permite, em poucos cliques, acessar a máquina de casa, de parentes ou do trabalho através da web. Tudo o que é necessário é um navegador Chrome atualizado na versão 75 e instalar a extensão referente à ferramenta.

Opera

Com o Opera, é possível sincronizar o navegador do desktop com o do aplicativo instalado no celular. No app Opera para Android, é possível espelhar mercadores, guias, entradas do Speed Dial e todo o histórico de navegação. Já no Opera Mini para Android, os usuários têm sincronia entre marcadores, guias abertas e Speed Dial. Para conectar os dois ambientes automaticamente, basta criar uma conta do Opera e fazer login com ela em todos os dispositivos.

Google Drive

Android | iOS

O Google Drive continua sendo uma das principais ferramentas de armazenamento e sincronização. O primeiro ponto de destaque é a possibilidade de conectar o Drive às pastas do seu computador – recurso compatível com Windows e macOS. Para o celular, a sincronização é automática quando se está conectado à sua conta Google e à internet. Essa conversa entre celular e nuvem é vantajosos não apenas por conta do acesso rápido aos arquivos, mas também para desafogar a memória interna do aparelho e usar o Drive como uma biblioteca móvel.

Portal

Android

Este aplicativo pode ser um grande aliado para ajudar na transferência de documentos, fotos, áudios, vídeos ou mesmo pastas inteiras do computador para o smartphone. O app faz a transmissão do conteúdo entre os dispositivos através da rede Wi-Fi, dispensando a necessidade de cabos ou métodos online de transferência. Além disso, ele dispensa qualquer tipo de cadastro, basta acessar um URL no computador e scanear um QR Code com o celular. O único ponto negativo é que a aplicação está disponível apenas no idioma inglês.