Construção abre 112.174 vagas em 2020 e indústria, 95.588; Serviços fecham postos

28/01/2021 | 11:28



A abertura líquida de 142.690 vagas de trabalho com carteira assinada em 2020 no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) foi impulsionada pela construção civil. O setor liderou a criação de vagas em 2020 com a abertura de 112.174 postos formais.

Já a indústria, com forte recuperação na segunda metade do ano, criou 95.588 vagas em 2020, enquanto houve um saldo positivo de 61.637 contratações na agropecuária .

No comércio foram recuperadas 8.130 vagas no ano passado.

Apenas o setor de serviços - ainda afetado pelas medidas de distanciamento social - obteve resultado negativo no Caged em 2020, com o fechamento de 132.584 postos de trabalho formais

No ano passado, 19 Estados registraram resultado positivo e apenas oito tiveram saldo negativo.

O melhor resultado foi registrado em Santa Catarina com a abertura de 53.050 postos de trabalho.

Já o pior desempenho foi do Rio de Janeiro que registrou o fechamento de 127.155 vagas em 2020.