28/01/2021 | 11:24



A American Airlines divulgou nesta quinta-feira que registrou prejuízo líquido de US$ 2,18 bilhões (US$ 3,81 por ação) no quarto trimestre de 2020, revertendo lucro de US$ 414 milhões (US$ 0,95 por ação) de igual período de 2019. Com ajustes, a perda por ação foi de US$ 3,86 entre outubro e dezembro, menor do que o consenso de analistas consultados pela FactSet, de US$ 4,11.

Já a receita da empresa sofreu um tombo de 64% na mesma comparação, a US$ 4,03 bilhões, mas ficou acima do consenso da FactSet, de US$ 3,88 bilhões.

* Com informações da Dow Jones Newswires