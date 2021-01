Britney Spears dança ao som de música do ex Justin Timberlake em vídeo e fãs ficam intrigados

28/01/2021 | 11:10



Britney Spears mostrou que não tem mágoas do ex-namorado Justin Timberlake ao compartilhar um vídeo no Instagram enquanto dançava ao som de Holy Grail, música de Jay-Z em parceria com Timberlake, com quem namorou entre 1999 e 2002.

Usando uma blusa de bola alta preta, deixando a barriga à mostra, e um shorts xadrez, a cantora apareceu descalça enquanto dançava em uma sala com uma árvore de Natal ao fundo.

Dancei com minha blusa preta de gola alta semana passada ao som de Holy Grail!!!! EU SEI... gola alta é TÃO EU!!!, escreveu ela, marcando o ex-namorado na publicação.

Em seguida, Britney mudou o figurino e apareceu mais uma vez dançando - com direito à árvore de Natal ainda montada na sala.

Às vezes você só precisa se divertir um pouco... e para mim é divertido dançar assim!!!!! Eu recomendo fortemente para quem precisa adicionar um pouco mais de movimento no seu dia, disse ela na legenda.

Os comentários, no entanto, não foram só de elogios para Britney! Os internautas ficaram preocupados com o vídeo e a saúde da cantora, que vem sendo alvo de debate por conta de sua tutela.

Alguém pode, por favor, fazer um exame de bem-estar na Britney? Ela não está bem. Quanto tempo mais ela deve suportar esse abuso?, disse um seguidor.

A posição da câmera sempre me faz sentir que ela é uma pessoa que está trancada em uma caixa de dançando para a câmera de segurança, escreveu outro.

Britney, está na hora de você desmontar sua árvore de Natal, disse mais um.